El macrismo y los espías, o el juego del cazador cazado en Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — Pocas veces, hasta ahora, el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) o alguno de los funcionarios de su Gobierno tuvieron... 08.01.2022, Sputnik Mundo

No obstante, eso no significa que no existan procesos en su contra o investigaciones que al menos les toquen de cerca.El año que acaba de terminar trajo el primero de los procesos serios contra el exmandatario: una investigación que se le abrió por supuestamente espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan —hundido por misteriosas causas en 2017 en el Atlántico Sur—, en momentos en que éstos reclamaban justicia por la desaparición de sus seres queridos.En tanto, 2022 trae otra trama judicial que tiene a una figura fuerte del macrismo en el ojo de la tormenta, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires —el principal distrito electoral del país— María Eugenia Vidal.En forma paradójica, esta trama se desató por un video filtrado en el que los supuestos voyeristas son ahora los espiados.Inteligencia políticaLa política argentina es difícil de entender. Sin embargo, hay un actor permanente que cada tanto aparece para darnos algunas pistas: los servicios de inteligencia, que a veces actúan conforme al Gobierno de turno. Y a veces no.La actual interventora de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Cristina Caamaño, encendió la llama días atrás al dar a conocer un video encontrado por personal de informática que estaba revisando qué discos se podían reutilizar.La cinta es de junio de 2017, dura dos horas y muestra —entre otros— al entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, en momentos en que expresa: "Si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del régimen nazi), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".Segundos más tarde, Villegas manifiesta la necesidad de "preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial", en especial, al dirigente sindical de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo Pata Medina, quien según algunos presentes en la develada reunión, cobraba onerosas sumas de dinero a las constructoras que operan en la ciudad de La Plata, capital de la provincia, para el levantamiento de edificios.Casualmente, o no, Medina fue detenido en un cinematográfico operativo sólo tres meses más tarde, acusado de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión.Respuesta de VidalLa aparición del video sin dudas refuerza las denuncias de persecución judicial por las que el kirchnerismo se siente víctima, aunque no parecen alcanzar para limpiar la imagen de Medina en la sociedad.Esta fue la estrategia elegida por Vidal para su demorada respuesta, que llegó el 7 de enero con un hilo de tuits.La actual diputada nacional reconoció la existencia del mitin, el cual describió como "una reunión de trabajo" entre su Gobierno e instituciones de la construcción, "asistiéndolos como víctimas de la extorsión y las amenazas permanentes del Pata Medina".Desde el Poder Ejecutivo rápidamente se hicieron eco de los hechos. Primero la vicepresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien en otro hilo de tuits se preguntó: "¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?".La respuesta institucional más fuerte la dio el propio presidente Alberto Fernández, quien ordenó a la AFI que se investiguen las acciones ejecutadas por el anterior Gobierno "que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores".El propio kirchnerismo es el que ahora acude a los tribunales y el macrismo pasó a ser aquel que de tanto espiar terminó siendo espiado. El juego de cazadores y cazados lo completa una justicia que hace décadas no garantiza imparcialidad y que sólo parece ser una cuchara que da vueltas para un lado o para el otro, según las necesidades del poder de turno.

