https://mundo.sputniknews.com/20220108/el-dia-en-que-david-bowie-se-enamoro-de-la-ciudad-de-mexico-frida-kahlo-y-teotihuacan-1120099507.html

El día en que David Bowie se enamoró de la Ciudad de México, Frida Kahlo y Teotihuacán

El día en que David Bowie se enamoró de la Ciudad de México, Frida Kahlo y Teotihuacán

El 8 de enero de 2022 se cumplen 75 años del nacimiento de David Bowie, uno de los compositores más prolíficos de la historia moderna. Sputnik recuerda las... 08.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-08T00:25+0000

2022-01-08T00:25+0000

2022-01-08T00:26+0000

internacional

🎭 arte y cultura

música

david bowie

méxico

ciudad de méxico

frida kahlo

teotihuacán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1120099338_0:68:2160:1283_1920x0_80_0_0_fc4d0a45b691ece9daad4c1d934ea6ce.jpg

El Duque Blanco sólo tocó en México una vez. Durante aquella gira de 1997, el autor de Ziggy Stardust visitó las pirámides de Teotihuacán, la Casa Azul de Frida Kahlo, el Palacio de Bellas Artes y Palacio Nacional, que es la actual residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El encargado de congelar esos instantes fue el fotógrafo mexicano Fernando Aceves, quien le hizo casi un marcaje personal a Bowie durante su estancia en tierras mexicanas. La estancia de David Bowie fue breve, pero sustancial. Según cuenta Aceves a Sputnik, fueron dos cosas las que más le atrajeron al cantante de la cultura mexicana: las pinturas de Frida Kahlo y las ruinas de Teotihuacán, el antiguo imperio mesoamericano. El concierto que ofreció el músico británico se llevó a cabo el 23 de octubre de 1997 en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira Earthling World Tour, en la que promovía uno de sus mayores éxitos: I'm Afraid of Americans. Miles de mexicanos atesoran la memorabilia generada aquella noche. Ahora que se cumplen 75 años de su natalicio —y seis años de su muerte, ocurrida el 10 de enero de 2016—, Sputnik recuerda los fugaces episodios que Bowie vivió en México fuera del escenario, porque su estancia en realidad fue muy breve. Las instituciones culturales más importantes del país también conmemoran aquellos días de Bowie en el país. Aquí otra imagen al pie de las pirámides de Teotihuacán, una zona arqueológica que, en su momento, fue una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo prehispánico. De hecho, los aztecas encontraron en ruinas a este imperio, el cual pudo haber sido construido por otomíes, nahuas o totonacas. No se tiene certeza histórica al respecto, pero se cree que es la civilización más antigua de México. En esta otra fotografía, Bowie visitó una cafetería del Centro Histórico de la capital mexicana. También fue a la Casa Azul, que es el museo oficial de la pintora mexicana Frida Kahlo, aunque no se sabe con exactitud si el cantante inglés era admirador de la artista, como sí lo es Madonna, por ejemplo.

https://mundo.sputniknews.com/20220103/warner-compra-los-derechos-de-las-canciones-de-david-bowie-1119973618.html

méxico

ciudad de méxico

teotihuacán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

🎭 arte y cultura, música, david bowie, méxico, ciudad de méxico, frida kahlo, teotihuacán