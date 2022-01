https://mundo.sputniknews.com/20220108/conocemos-a-una-rusa-aventurera-que-eligio-vivir-en-la-patagonia-argentina-1120093404.html

Conocemos a una rusa aventurera que eligió vivir en la Patagonia argentina

Anastasia Ezhova, oriunda de la ciudad rusa de San Petersburgo, decidió conocer América Latina y emprendió un viaje aventura por el continente.

Hace casi nueve años Anastasia vive en Latinoamérica. "Vine en 2013, a conocer el continente. Siempre supe que un día iba a venir [a América] porque me gusta mucho el idioma español", afirmó a Sputnik."Mi primer destino fue Brasil, nada que ver con el español. Me quedé seis meses y pude aprender algo de portugués también", agregó.Además de Brasil, Anastasia conoció varias naciones de la región. Pero eligió vivir en Argentina, tras instalarse en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, al sur del país.Según la entrevistada, cuando llegó a principios de 2015 a la ciudad sintió una conexión que no había sentido en ningún otro lugar y que la motivó a quedarse.Respecto a las actividades que desarrolla en Argentina, Anastasia explicó que "durante cinco años trabajé en una empresa turística que hacía viajes a la Antártida. En este momento, en Ushuaia trabajo más con veleros, ayudando a los que llegan y se van a la Antártida u otros rumbos", contó.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

