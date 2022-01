https://mundo.sputniknews.com/20220107/vicecanciller-ruso-afirma-que-el-deber-de-la-otsc-es-arrimar-el-hombro-a-kazajistan-1120072133.html

Vicecanciller ruso afirma que el deber de la OTSC es arrimar el hombro a Kazajistán

Vicecanciller ruso afirma que el deber de la OTSC es arrimar el hombro a Kazajistán

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó defendió el envío de militares de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva... 07.01.2022, Sputnik Mundo

"Estamos seguros de que Kazajistán, nuestro aliado y amigo, podrá resolver los problemas que han surgido (...) Rusia y la OTSC hacen lo que corresponde a los aliados, arrimar el hombro", dijo Grushkó a Sputnik.El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó el 6 de enero su "gran preocupación" por los acontecimientos en Kazajistán y señaló que "la asistencia militar externa trae recuerdos de situaciones que deben evitarse".El vicecanciller ruso comentó a ese respecto que "sí es necesario evitar situaciones de asistencia militar como los bombardeos humanitarios en Yugoslavia, la invasión de Irak, la operación en Libia o los intentos de fragmentar a Siria".A juicio de Grushkó, Occidente debería reconocer por fin que Rusia contribuye a poner fin a los conflictos, encauzándolos hacia una solución política.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.Una comisión gubernamental determinó dos días después bajar los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que hasta el momento han dejado decenas de muertos y centenares de heridos.Según los informes oficiales, 18 agentes de seguridad perdieron la vida y 748 sufrieron lesiones en los disturbios. Del otro lado, según el Ministerio del Interior kazajo, fueron abatidos 26 individuos armados y 18 más resultaron heridos.Más de 3.000 personas han sido detenidas en los últimos días.El mandatario kazajo, Kasim-Zhomart Tokáev, aceptó el 5 de enero la dimisión del gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de seguridad nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.Tokáev afirmó que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, cuya identidad no desveló, y solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a "la amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.La OTSC, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.

