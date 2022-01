https://mundo.sputniknews.com/20220107/presidente-colombiano-afirma-que-no-vacunarse-es-una-imbecilidad-y-una-estupidez-1120067618.html

Presidente colombiano afirma que no vacunarse es una "imbecilidad" y una "estupidez"

Presidente colombiano afirma que no vacunarse es una "imbecilidad" y una "estupidez"

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que no vacunarse es una "imbecilidad y una estupidez", ante preguntas de periodistas sobre el... 07.01.2022, Sputnik Mundo

Para Duque, Colombia "es un país que no se ha dejado llevar por la estupidez de los movimientos antivacunas", por lo que más del "75% de la población tiene una dosis" de los fármacos contra el COVID-19.Al 4 de enero, casi 65 millones de dosis habían sido aplicadas, y por lo menos 28 millones de personas contaban con el esquema completo de inmunización."Cuando es masivo, cuando es gratuito, cuando es seguro y cuando es equitativo, no existe ningún argumento racional para no vacunarse", añadió Duque.Según cifras del Ministerio de Salud, al finalizar el jueves había 87.000 casos activos de coronavirus en Colombia.

