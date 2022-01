https://mundo.sputniknews.com/20220107/nicaragua-retrocede-y-vota-a-favor-de-la-presidencia-de-argentina-en-la-celac-1120094079.html

Nicaragua retrocede y vota a favor de la presidencia de Argentina en la CELAC

En septiembre de 2021, Nicaragua declaró que no respaldaría con su voto candidatura de la CELAC para Argentina, país al que señaló de estar "en contubernio" con el Gobierno de Estados Unidos para violentar la soberanía de este país."No es cierto, ni es posible que Nicaragua vote por la República Argentina para la presidencia de la CELAC, no respaldamos y no votamos por un gobierno que desgraciadamente se ha colocado en contubernio legal, legítimo, con el gobierno imperialista yanqui, violentando nuestra dignidad y soberanía patria", expresó Nicaragua el pasado 17 de septiembre en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.La posición fue ratificada un día después por Moncada Colindres en la Cumbre de la CELAC celebrada en México, tras conocerse un supuesto acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos para interferir (a favor de la oposición) en la crisis política del país centroamericano."Ya que el Gobierno de la Argentina, no su pueblo, al que nosotros respetamos, ha contrariado, negado las bases de la CELAC, con pronunciamientos políticos de su presidente (Alberto Fernández) y su canciller informando con gran ruido mediático que trabajan con Estados Unidos para resolver la situación de Nicaragua", afirmó entonces el canciller nicaragüense en la Ciudad de México.Las tensiones de Nicaragua con Argentina y México devienen de la crítica de estos últimos países al Gobierno del presidente Daniel Ortega y el manejo de la crisis política desatada tras el fallido golpe de Estado de 2018, así como el encarcelamiento de medio centenar de opositores acusados en junio de 2021 de ser agentes extranjeros y gestar un nuevo intento de desestabilización en la nación centroamericana.México y Argentina llamaron a consulta a sus embajadores en Managua en junio de 2021, pero estos retornaron a Nicaragua en diciembre pasado.El 7 de enero, medios de prensa de Buenos Aires, afirmaron que Argentina llegó a acuerdos con Nicaragua, Cuba y Venezuela para obtener su respaldo en la votación para la presidencia pro témpore de la CELAC.Moncada Colindres saludó el "papel protagónico" del foro regional para fortalecer la "unidad en la diversidad" y consideró que "un futuro mejor es posible para los países miembros de la CELAC", fortalecidos desde la "unidad, integración [y] cooperación".La Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea han demandado la liberación de los políticos encarcelados, señalado al Gobierno de Ortega de violentar los derechos humanos, lo que fue rechazado por Nicaragua que decidió el 9 de diciembre pasado iniciar su retiro del organismo que lidera Luis Almagro.

