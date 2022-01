https://mundo.sputniknews.com/20220107/muere-sidney-poitier-el-primer-actor-afroamericano-en-ganar-un-oscar--1120086420.html

Muere Sidney Poitier, el primer actor afroamericano en ganar un Oscar

Muere Sidney Poitier, el primer actor afroamericano en ganar un Oscar

El actor bahameño Sidney Poitier falleció a los 94 años por causas naturales, informó el viceprimer ministro de las Bahamas, Chester Cooper. 07.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-07T18:11+0000

2022-01-07T18:11+0000

2022-01-07T18:11+0000

internacional

🎭 arte y cultura

eeuu

cine

bahamas

hollywood

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1120088046_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_e6c96e19b2e5d8de0ba128133bea992f.jpg

Fue la primera gran estrella negra de Hollywood. En 1964, ganó un Premio de la Academia en la categoría de Mejor actor por su papel protagónico en Los lirios del valle (1963), una comedia religiosa que conquistó la taquilla. También obtuvo un Oscar honorífico en 2002 por su destacada trayectoria cinematográfica. Además, ganó en Reino Unido un BAFTA por su actuación en Fugitivos (1958) y un Globo de Oro, también por Los lirios del valle (1963). La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood guardó en su archivo el momento en el que Sidney Poitier ganó su primer Oscar. Tenía 37 años. En su faceta de director, estuvo a cargo de las cintas Sucedió un sábado (1974), Let's Do It Again (1975) y Locos de remate (1980). En la segunda trabajó con su amigo Bill Cosby y en la tercera con Richard Pryor y Gene Wilder. Sidney Poitier creció en Isla del Gato de las Bahamas, pero migró desde muy chico con su familia a Miami, Estados Unidos. Sin embargo, la constante presencia de células del Ku Klux Klan en esa ciudad lo obligó a mudarse a Nueva York cuando sólo tenía 16 años, según contó en su libro The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography (2000). Además, se unió al ejército estadounidense sólo por menos de un año porque mintió a los altos mandos y dijo que supuestamente padecía una enfermedad mental. Al final lo logró y obtuvo la cartilla de liberación. En su autobiografía, Poitier admite que le costó mucho trabajo superarse en Hollywood debido su baja escolaridad y a su marcado acento antillano, el cual le impedía obtener papeles principales. Sin embargo, leyó periódicos y escuchó noticieros hasta el cansancio hasta poder hablar como un estadounidense.

https://mundo.sputniknews.com/20211215/la-verdadera-mision-de-walt-disney-en-mexico-durante-la-segunda-guerra-mundial-1119374678.html

eeuu

bahamas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, eeuu, cine, bahamas, hollywood