México respalda las gestiones de Argentina para solucionar sus presiones financieras

México respalda las gestiones de Argentina para solucionar sus presiones financieras

BUENOS AIRES (Sputnik) — El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, respaldó las gestiones de Argentina para solucionar su situación... 07.01.2022

2022-01-07

2022-01-07T14:05+0000

2022-01-07T14:45+0000

américa latina

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

celac

marcelo ebrard

méxico

"Quiero decirle a Argentina que México respalda sus gestiones en favor de tener una solución a las presiones financieras durante este año. Es importante que tenga éxito, que salga adelante", dijo Ebrard durante una conferencia de prensa de la reunión de ministros y ministros de relaciones exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan negociando para reestructurar la deuda del país sudamericano y se acercan las definiciones, pero los representantes de ambas partes no han llegado a un acuerdo sobre el escenario fiscal, dijeron el 5 de enero las autoridades.Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los obstáculos en el acuerdo es el escenario fiscal.Si no se llega a una reestructuración del acuerdo, negociado por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en 2022 Argentina deberá pagar 19.023 millones de dólares al FMI y otros 19.270 millones el año próximo.El FMI concedió el crédito de 44.000 millones de dólares al Gobierno anterior entre 2018 y 2019.El país sudamericano tuvo recesión entre 2018 y 2020, con una caída económica que en 2020 fue de 9,9%.Compras de medicamentosEbrard también afirmó que los países de la CELAC realizarán compras en común de medicamentos para reducir los costos.Asimismo, el canciller destacó que durante la gestión de México en la presidencia pro témpore de la CELAC, se logró hacer frente a la pandemia del COVID-19 con acciones regionales."Nuestra voz empezó a sentirse. En la medida que nos unimos, nuestras voz pesa mas. Llevamos nuestro posicionamiento al G20. La comunidad fue capaz de organizar la producción de vacunas, como la AstraZeneca entre Argentina y México. Esa cooperación posibilitó que tuviéramos mayores posibilidades porque la distribución de vacunas fue muy injusta", agregó.Asimismo, dijo que se creó una red de virólogos para compartir la información de la región y sostuvo que se aceleró la integración entre las agencias reguladoras.Argentina promete fortalecer el diálogoPor su parte, el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, prometió que fortalecerá el diálogo entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Rusia, la Unión Europea (UE), China y la Unión Africana.Cafiero consideró que la CELAC es el "ámbito por excelencia de Latinoamérica y el Caribe que promueve el diálogo sin exclusiones".Prometió que durante la gestión de Argentina se impulsará la integración en pos de una región de paz."Estamos acostumbrados a resolver las diferencias a partir del diálogo. Tenemos que seguir trabajando para que nuestros pueblos superen las injusticias sociales. La CELAC no nació para competir con nadie y con nada. Surgió de las entrañas mismas de los pueblos latinoamericanos como respuesta a la necesidad de unirnos sin exclusiones", agregó.Sostuvo que se mejorará la capacidad regional para enfrentar los desafíos sanitarios, se impulsará la cooperación espacial, la gestión de desastres y se avanzará en el intercambio de experiencias educativas.Cuba respalda a ArgentinaEl canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respaldó a Argentina en su negociación con el FMI y por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas."Expresamos nuestro respaldo a Argentina en su justo reclamo ante el FMI de solución de la fraudulenta e ilegal deuda heredada que agobia a su pueblo. Y apoyamos el pedido de Argentina de la soberanía en las islas Malvinas", dijo el canciller durante la cumbre de cancilleres de la CELAC.Por otro lado, las Islas Malvinas están ocupadas por el Reino Unido desde 1833.Desde entonces, Buenos Aires y Londres mantienen un litigio por la soberanía de la región, lo que llevó a que en abril de 1982 la Junta Militar argentina del general Leopoldo Galtieri (1981-1982) intentara recuperar las Islas Malvinas a través de una ofensiva contra el Reino Unido de Margaret Thatcher (1979-1990).La guerra culminó el 14 de junio con la derrota del país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos solo durante el conflicto armado.Ambos países retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999).

argentina

méxico

2022

