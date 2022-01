La otra cara de la pandemia en Perú: 98.000 niños huérfanos

https://mundo.sputniknews.com/20220107/la-otra-cara-de-la-pandemia-en-peru-98000-ninos-huerfanos-1120090091.html

El Gobierno de Pedro Castillo apunta a ampliar los beneficios hacia los sectores de la población más afectados, en tanto sigue el combate a la crisis sanitaria. En otro orden, abordamos el aumento de los desplazamientos internos en Colombia por la violencia. Éstas y otras noticias, en una nueva edición de 'En Órbita'.

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, confirmó la alarmante cifra de niños huérfanos (98.000) por la crisis del COVID-19 en Perú, en una población total de 33 millones de habitantes. Su anuncio fue en base a cifras difundidas por la prestigiosa revista médica internacional The Lancet.La jerarca lamentó el "triste récord de ser el país del mundo con mayor cantidad de niños que han perdido un padre o una madre".Para el analista, esta situación de los niños huérfanos también se relaciona con la gran informalidad laboral en el país. "Antes de la pandemia, este porcentaje llegaba al 75%", afirmó.La ministra Durand informó que su cartera entrega una pensión de 200 soles (unos 50 dólares) en beneficio a más de 18.000 familias. Pero enfatizó en la necesidad de ampliar el alcance de esta prestación con una ley.El Gobierno de Pedro Castillo busca ampliar la pensión a más de 83.600 niñas, niños y adolescentes huérfanos y sumar un acompañamiento psicoeducativo."Este es un problema sistémico, transversal a varios sectores, como salud y educación. Los niños peruanos aún no volvieron a las aulas. Y las escuelas eran un espacio que también brindaba asistencia alimentaria a niños de sectores necesitados", explicó el sociólogo peruano.Salcedo Tapia se refirió al actual control de la pandemia en el país respecto a meses anteriores, aunque con la circulación de la variante ómicron. "Las cifras de muertes se mantienen relativamente controladas [promedio 40 diarias en enero], dado que la nación alcanzó una tasa de dos dosis de vacunas por sobre el 80% objetivo", apuntó.Perú acumula más de dos millones de casos positivos y supera los 202.900 muertos desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— las más de 72.000 personas desplazadas internas en Colombia por la violencia entre enero y noviembre de 2021. Y además la situación en Kazajistán tras días de protestas y violencia contra el Gobierno.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

