La inflación de Chile anota el alza anual de 7,2% en 2021, la más alta en 14 años

SANTIAGO (Sputnik) — El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre en Chile creció 0,8%, lo que significó que el alza anual acumulada terminara en... 07.01.2022, Sputnik Mundo

"El IPC de diciembre anotó una variación mensual de 0,8%, con un alza anual acumulada de 7,2% en 2021", señaló el organismo a través de un comunicado.Para el último crecimiento de diciembre influyeron principalmente el alza de los precios de los servicios de transporte en buses interurbanos, de los alimentos, de las bebidas no alcohólicas, los paquetes turísticos, la gasolina y de los automóviles nuevos.Algunos de los productos que anotaron bajas en sus precios fueron: el gas licuado, las bebidas alcohólicas y el tabaco.La cifra anual se ubicó muy por sobre las expectativas, ya que la meta del Banco Central era que la inflación no superara el 3%.Según el análisis del Banco Central, la razón principal de la inflación en Chile fue que las empresas no pudieron responder con rapidez a la mayor demanda de productos durante la pandemia, lo que provocó un aumento sostenido en los precios.

