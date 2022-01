https://mundo.sputniknews.com/20220107/google-maps-descubre-a-un-capo-mafioso-italiano-que-llevaba-casi-20-anos-escondido-en-espana-1120081806.html

Google Maps descubre a un capo mafioso italiano que llevaba casi 20 años escondido en España

Una imagen de la aplicación desveló la coartada del mafioso Gioacchino Gammino. Este vivía desde hacía años en Galapagar (Madrid). Había regentado varios... 07.01.2022

Google Maps supone una ventana al mundo. Para muchos, sobre todo en tiempos de pandemia, sirve para conocer lugares y aliviar el pesar de no poder viajar. La función que a nadie se le hubiese ocurrido es la policial. Pocos hubieran pensado en la aplicación como una herramienta de ayuda a los agentes.Seguro que el objetivo de las pesquisas tampoco hubiese visto en Google Maps un enemigo para conservar su tapadera. Que se lo digan a Gioacchino Gammino, perteneciente a la Stidda, un conocido grupo de la mafia siciliana. Un criminal en paradero desconocido casi 20 años. Hasta que un pantallazo de la aplicación desbarató su anonimato.Hacía tiempo que la policía italiana intuía que Gammino vivía clandestinamente en España. La investigación situaba al mafioso en la localidad madrileña de Galapagar. Una pequeña villa del área metropolitana de la capital española situada a los pies de la sierra de Guadarrama. Allí lo ubicó Google Maps. Una imagen del transalpino con la cara pixelada a la vera de una frutería confirmó las sospechas de los agentes."¿Cómo hicieron para encontrarme? Son 10 años que no llamo por teléfono a mi familia", indicó Gammino a los policías de la Brigada Central de Estupefacientes, cuerpo español que trabajó en el caso junto a la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) italiana y la Fiscalía de Palermo. La misma sorpresa causó entre los vecinos de Galapagar, donde el hombre era conocido como Manu.Allí, el italiano había regentado una pizzería y una frutería. Precisamente, bajo el toldo de El Huerto de Manu fue fotografiado por el coche de Google Maps. Un local que en la actualidad estaba ocupado por una peluquería perteneciente a su pareja.También era famoso en Galapagar por un incidente que tuvo con el que fuera edil del PP en Galapagar Camacho Lázaro. Este fue el encargado de cerrar su restaurante, ya que el horno de piedra en el que cocinaba tenía la salida de humos en un patio de luces y molestaba a los vecinos. Decisión que no agradó a Gammino. Así, en agosto de 2018, un día que ambos coincidieron en la cola de una administración de lotería, el italiano arreó un tremendo puñetazo a Lázaro. "¡Tú eres el concejal que me ha cerrado el negocio! Te voy a arruinar la vida y te voy a matar!", espetó en su momento al concejal. El asunto se resolvió con una carta de disculpa y una multa de 1.500 euros y una indemnización de 325 euros al edil, quien tuvo que portar collarín.Eludió la Justicia en aquella ocasión, pero ya no pudo esquivarla más. Su última visita a prisión fue en 1999, cuando ingresó en el centro penitenciario romano de Rebibbia. Lugar del que se fugó en 2002 durante la grabación de una película. Gammino se hizo pasar por uno de los tantos parientes que visitaban a sus familiares encarcelados. De ahí, se trasladó a España. En Galapagar, era Manu. En Italia, uno de los responsables de una violenta guerra mafiosa de los noventa. Es decir, Gioacchino Gammino.

