https://mundo.sputniknews.com/20220107/gabinete-presidencial-kazajo-los-militares-de-la-otsc-ejerceran-funciones-de-proteccion-1120071507.html

Gabinete presidencial kazajo: los militares de la OTSC ejercerán funciones de protección

Gabinete presidencial kazajo: los militares de la OTSC ejercerán funciones de protección

NUR-SULTÁN (Sputnik) — Las fuerzas de mantenimiento de paz que cinco países exsoviéticos enviaron a Kazajistán, su aliado de la Organización del Tratado de... 07.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-07T06:04+0000

2022-01-07T06:04+0000

2022-01-07T06:04+0000

internacional

kazajistán

otsc

asia

protestas en kazajistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1120071455_0:0:3462:1947_1920x0_80_0_0_3baa0bb824a36faf6c05f85633a3db10.jpg

El funcionario agregó que "el contingente de paz de la OTSC ejercerá las funciones de protección y seguridad".Refiriéndose a los disturbios de los últimos días, Abáev señaló que las protestas "fueron pacíficas en un principio", hasta que las voces de manifestantes quedaron ahogadas por las de provocadores incitando a la violencia, y la multitud acabó dominada por criminales y terroristas armados.Abáev mencionó que del lado de los terroristas "había francotiradores con rifles especiales".El 2 de enero estallaron las manifestaciones por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste de Kazajistán.Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que hasta el momento han dejado al menos 18 agentes de seguridad muertos y otros 748 heridos, de acuerdo con los datos oficiales.Al menos 26 individuos armados fueron abatidos durante los disturbios y otros 18 resultaron heridos, de acuerdo con un informe del Ministerio del Interior de Kazajistán citado por el canal de televisión Khabar 24.Más de 3.000 personas, según la misma fuente, han sido detenidas.El mandatario kazajo, Kasim-Zhomart Tokáev, aceptó el 5 de enero la dimisión del gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de seguridad nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.También denunció que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, aunque no reveló su identidad, y solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a "la amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado.La OTSC, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.Las autoridades kazajas decretaron también el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.

https://mundo.sputniknews.com/20220106/la-economia-de-kazajistan-demasiado-fuerte-pese-a-tantos-disturbios-1120047196.html

kazajistán

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazajistán, otsc, asia, protestas en kazajistán