Eléctrica, electoral y Guardia Nacional: las 3 reformas claves de AMLO para 2022

Eléctrica, electoral y Guardia Nacional: las 3 reformas claves de AMLO para 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en su conferencia de prensa de este 7 de enero sobre las reformas clave que se discutirán este...

Te presentamos más a fondo de qué van y qué ha dicho el presidente de México sobre las reformas en materia eléctrica, electoral y sobre la Guardia Nacional que serán prioridad para este año. Reforma eléctricaFue en octubre pasado cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso mexicano su polémica reforma eléctrica, la cual ha sido duramente criticada por sus opositores. De acuerdo con lo enviado por el mandatario, la idea de su Gobierno es acotar la participación de las empresas privadas en la generación y abastecimiento de energía eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa estatal. La reforma plantea que, por ley, la CFE sea la encargada de abastecer en 54% el suministro de energía eléctrica, mientras que el 46% restante quedaría en manos de los privados. Otro punto polémico es la propuesta de expropiar el litio, un mineral clave para la generación de baterías. López Obrador busca que este recurso sea investigado y explotado por los connacionales, no por las empresas extranjeras, para ello se pretende crear una empresa especial a cargo del Estado. Reforma electoral El presidente anunció el pasado mes de junio que su Gobierno alista una propuesta de reforma electoral para que el Instituto Electoral Nacional (INE) "respete al pueblo". Fue en 2013 que se hicieron los más recientes cambios a la ley electoral, misma que López Obrador busca modificar ante lo que ha tachado como un actitud antidemocrática y onerosa por parte del órgano autónomo. Con esa reforma se buscará eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Guardia Nacional Con esta reforma se busca que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para, según López Obrador, garantizar que se mantenga y se siga protegiendo al pueblo. "Para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal que se echó a perder, se corrompió", dijo el presidente de México, quien recordó que incluso exlíderes policiales están acusados de nexos con el narcotráfico. Esta reforma aún no ha sido enviada al Congreso, pero se prevé que se discuta este año. La Guardia Nacional entró en funciones desde marzo de 2019 con un mando civil.

