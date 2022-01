https://mundo.sputniknews.com/20220107/el-video-que-senala-al-gobierno-de-veracruz-como-complice-del-cartel-de-sinaloa-en-mexico-1120094607.html

El video que señala al Gobierno de Veracruz como cómplice del cártel de Sinaloa en México

El video que señala al Gobierno de Veracruz como cómplice del cártel de Sinaloa en México

Supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieron un video en el que acusan que una parte de la administración del gobernador... 07.01.2022, Sputnik Mundo

En un video con duración de casi tres minutos, integrantes del CJNG y de su brazo armado en el estado de Veracruz, conocido como Los cuatro letras, acusaron que el secretario de Gobierno local, Eric Cisneros Burgos, protegen al Cártel de Sinaloa. Una decena de personas encañonadas y arrodilladas aparecen en el clip, una de ellas Alejandro Roca Andrade, supuesto sobrino de Eric Cisneros Burgos, quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para fungir como enlace con el grupo criminal y las autoridades, así como para reclutar sicarios. "Mi tío me contrato hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y me ofreció cinco millones de pesos para que yo fuera el enlace, eso para yo reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa, eso para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan", se escucha decir al supuesto familiar del funcionario veracruzano. Asimismo, el hombre interrogado aseveró que autoridades de Veracruz han proporcionado "armas, vehículos y drogas" al Cártel de Sinaloa. El video comenzó a circular horas después de que se informara sobre el hallazgo de nueve cuerpos abandonados en una carretera del estado de Veracruz, junto a un cartel con un mensaje para el secretario de Gobierno de la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que se inició un operativo especial encabezado por el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, y en el cual participan fuerzas federales, estatales y municipales.

