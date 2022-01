https://mundo.sputniknews.com/20220107/deuda-de-argentina-y-cambio-climatico-los-dos-temas-clave-de-la-cumbre-de-celac-1120094237.html

Deuda de Argentina y cambio climático: los dos temas clave de la cumbre de CELAC

Deuda de Argentina y cambio climático: los dos temas clave de la cumbre de CELAC

La cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada este 7 de enero, se enfocó en dos asuntos: el apoyo de los...

Ante esta situación, Argentina no solo se vio fortalecida por el apoyo de la CELAC ante el FMI, sino que obtuvo la presidencia pro témpore del bloque, lo que le permite un mayor protagonismo a nivel regional.Argentina y el FMI continúan negociando para reestructurar la deuda del país sudamericano y se acercan las definiciones, pero los representantes de ambas partes no han llegado a un acuerdo sobre el escenario fiscal, dijeron el miércoles las autoridades del país sudamericano.Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los obstáculos en el acuerdo es el escenario fiscal.Si no se llega a una reestructuración del acuerdo, negociado por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en 2022 Argentina deberá pagar al organismo un total de 19.023 millones de dólares y otros 19.270 millones el año próximo.El FMI concedió el crédito de 44.000 millones de dólares al Gobierno anterior entre 2018 y 2019.El país sudamericano tuvo recesión entre 2018 y 2020, con una caída económica que en 2020 fue de 9,9%.ApoyosMéxico, Cuba y Nicaragua fueron los países que hicieron explícito su respaldo a Argentina.El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expresó su apoyo a las gestiones del Gobierno que preside Fernández para solucionar su situación financiera.El canciller mexicano pidió a la comunidad internacional que "le dé a Argentina oportunidades para salir adelante" y que "no le imponga restricciones a su crecimiento económico".Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respaldó a Argentina en su negociación con el FMI y por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas."Expresamos nuestro respaldo a Argentina en su justo reclamo ante el FMI de solución de la fraudulenta e ilegal deuda heredada que agobia a su pueblo. Y apoyamos el pedido de Argentina de la soberanía en las islas Malvinas", dijo el canciller.Las Islas Malvinas están ocupadas por Reino Unido desde 1833.Cambio climáticoPor otro lado, Argentina y México manifestaron su preocupación por los efectos del cambio climático. Fernández sostuvo que la prioridad de la CELAC debe ser atender cómo se vive esta problemática en el Caribe.Por su parte, Ebrard anunció que su país aportará dos millones de dólares para el fondo de desastres y cambio climático de la CELAC."México va a aportar dos millones de dólares para este año, porque estamos viviendo una época en donde el cambio climático está afectando gravemente a muchas poblaciones. Sobran los discursos y América Latina lo que quiere mostrar es que llegó la hora de actuar. El fondo quedará integrado el día de hoy (7 de enero)", expresó.Objetivos de ArgentinaPor otro lado, el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, prometió que fortalecerá el diálogo entre la CELAC, Rusia, la Unión Europea (UE), China y la Unión Africana."En cuanto a los diálogos con socios extra regionales, queremos fortalecer el diálogo con UE, China, India, Rusia, Unión Africana, entre otros", dijo el canciller argentino en una conferencia de prensa luego de haber asumido la presidencia pro tempore del bloque.Cafiero consideró que la CELAC es el "ámbito por excelencia de Latinoamérica y el Caribe que promueve el diálogo sin exclusiones".Prometió que durante la gestión de Argentina se impulsará la integración en pos de una región de paz.Sostuvo que se mejorará la capacidad regional para enfrentar los desafíos sanitarios, se impulsará la cooperación espacial, la gestión de desastres y se avanzará en el intercambio de experiencias educativas.Creado en 2011, la CELAC es el foro más representativo de la región, ya que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe.

