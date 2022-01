https://mundo.sputniknews.com/20220107/conoce-las-tendencias-sexuales-para-el-2022-1120090463.html

Conoce las tendencias sexuales para el 2022

Conoce las tendencias sexuales para el 2022

Autosatisfacción, relaciones abiertas o asexuadas por un lado, y la sustentabilidad y tecnología por otro, son los principales aspectos que se instalan este año para quedarse como parte de nuestras vidas a futuro.

2022-01-07T22:10+0000

2022-01-07T22:10+0000

2022-01-07T22:10+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

hijos

pandemia

sexo

preservativos

parejas

sexualidad

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1120093668_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bef11ce7abaa840136d83456a2fc9aa2.jpg

Conoce las tendencias sexuales para el 2022 Autosatisfacción, relaciones abiertas o asexuadas por un lado, y la sustentabilidad y tecnología por otro, son los principales aspectos que se instalan este año para quedarse como parte de nuestras vidas a futuro.

Comenzamos el año en una nueva normalidad a causa de la pandemia por COVID-19, la cual transformó nuestros estilos y costumbres de vida. La sexualidad no es ajena a esto.El confinamiento y las restricciones de movilidad causaron un boom del autoerotismo que ya tomaba fuerza previo a la pandemia. Durante 2021 tuvo un impulso más intenso apoyado por la tecnología y diferentes dispositivos. El individualismo y la autosatisfacción ganan terreno en nuestra sociedad.También es tendencia la resignificación de las relaciones de pareja. Relaciones abiertas, poliamor, parejas asexuadas, personas que mantienen un vínculo amoroso pero viven separadas cada una en su casa, o quienes comparten la vivienda y deciden no tener hijos."Vemos muchas personas en la búsqueda de mejorar sus vínculos afectivos, de ser mejores parejas, tratando de revincularse, reabrirse, tratar de sentirse enamorados. (...) Muchas personas quieren realmente aprender a amar, entendiendo que el amor implica aceptar los cambios, lo que no nos gusta del otro y convivir con ello", dijo a Zona Violeta la sexóloga mexicana Irene Moreno.La elección de no tener hijos, algo elegido cada vez más por las nuevas generaciones, incluso lleva a que cada vez más jóvenes decidan hacerse una vasectomía, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, una ligadura de trompas o histerectomía (retiro del útero)."Esto es algo que está siendo muy complicado de enfrentar como médicos: chicas de 22 años que te dicen 'quíteme la matriz porque no quiero ser madre'", indicó Moreno.Estas intervenciones, principalmente en mujeres, suelen hacerse como consecuencia de enfermedades crónicas o edades más avanzadas. "Como sociedad, todo esto pone en entredicho muchas cosas sobre si realmente la maternidad nace de las mujeres, si es un llamado de la naturaleza, o una realización personal", agregó la sexóloga.Por otra parte, la "sexualidad sustentable" comienza a formar parte de nuestras vidas. Mujeres que eligen utilizar toallas femeninas de tela y dejar a un lado el uso de descartables para reducir el contacto con tóxicos y la contaminación.La copa menstrual, cuya duración puede llegar a ser de unos diez años, también comienza a ganar terreno como opción.Por otra parte, Moreno comentó que se trabaja en la fabricación de preservativos con componentes sustentables para reducir la contaminación que generan los hoy existentes en el mercado.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, hijos, pandemia, sexo, preservativos, parejas, sexualidad, covid-19, аудио