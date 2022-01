https://mundo.sputniknews.com/20220107/colombia-reduce-el-tiempo-de-aislamiento-por-coronavirus-de-14-a-7-dias-1120083419.html

Colombia reduce el tiempo de aislamiento por coronavirus de 14 a 7 días

Las personas con flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, entre otros, deben, "a partir del primer síntoma, guardar aislamiento continuo de siete días, ya no de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación", afirmó Fernando Ruiz, ministro de Salud, en un comunicado.El funcionario había dicho previamente esta semana que la variante ómicron del coronavirus ya es la dominante en el país.Por otro lado, y para quienes no tengan síntomas, "si están vacunadas completamente, no están obligadas a hacer aislamiento preventivo, aunque por supuesto deben extremar las medidas básicas de bioseguridad", agregó Ruiz.Mientras que los ciudadanos sintomáticos deben aislarse sin necesidad de asistir a hospitales ni de hacerse la prueba, la cartera recomienda confirmar si hay presencia del virus, en el caso del personal de salud.Por otro lado, y ante la inminencia de las clases presenciales que regresan este mes, Ruiz aseguró que no se cancelarán.Según cifras oficiales, al 6 de enero, había más de 87.000 casos activos en Colombia.Al menos 28 millones de personas (más de la mitad de la población) tienen esquemas completos de vacunación.

