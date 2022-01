https://mundo.sputniknews.com/20220107/china-juega-un-rol-pacificador-en-afganistan-1120072404.html

¿China juega un rol pacificador en Afganistán?

Autoridades chinas dicen que en la medida de lo posible ayudarán en la reconstrucción del país y no se inmiscuirán en sus asuntos internos. 07.01.2022, Sputnik Mundo

gps internacional

oriente medio

china

afganistán

asia

Tras la retirada de tropas norteamericanas de Afganistán, el investigador Sebastián Schulz dialogó con GPS Internacional para analizar cómo ello podría significar nuevas posibilidades para una mayor autonomía en la región en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái."La decisión de la administración de Biden, de retirar las tropas de país asiático confirma el fracaso de la OTAN para reconfigurar la correlación de fuerzas en el Asia Central", aseveró Schulz.Ello es reflejo de la nueva situación geopolítica en el Asia Oriental, "donde los proyectos soberanistas y multipolares ganan cada vez mayor grado de autonomía", agregó. En este sentido, "EEUU y las fuerzas globalistas se han quedado sin margen de maniobra en Afganistán, por lo que están intentando redefinir su estrategia frente a China y Rusia, las cuales vienen posicionándose cada vez más fuerte como los motores geopolíticos de la región", indicó el investigador argentino.En este marco, "las autoridades chinas tuvieron conversaciones tanto con el presidente afgano, así como con el principal líder de la oposición y las fuerzas talibanes, siendo estas últimas las que controlan gran parte de dicho país", indicó. Por tanto, "el interés chino está en garantizar un proceso de paz sin injerencias extranjeras, así como en la necesidad de intensificar los vínculos económicos y geopolíticos de Afganistán con China y Rusia, dada la enorme importancia geopolítica del país para la región", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora Sabrina Olivera, con quien dialogamos sobre las consecuencias de la nueva coyuntura en Asia Central para la seguridad nacional de la India.Rusia aboga por implicar a otros países, en particular Irán y la India, en el proceso de negociaciones sobre Afganistán. Al respecto, "el gran interés está en evitar que el país se convierta en un santuario del terrorismo", indicó Olivera. Ello afecta a la India particularmente, "sobre todo porque Afganistán forma parte de su exterior cercano, ya que comparte frontera con Pakistán", sostuvo. A su vez, "la India tiene una posición intransigente con los movimientos terroristas, no negocia con ellos", aseveró.En este marco, "el Gobierno indio ha advertido que desde Pakistán se organizan atentados terroristas que luego tienen impacto en India y que desde ese país no hace nada para evitarlos", aseveró. Por tanto, "la principal preocupación es que Afganistán sirva de sostén fundamental para todos los movimientos terroristas a partir de esta situación de tanta conflictividad", añadió Olivera. Por su parte, "esta nueva coyuntura implicará cambios en la agenda de seguridad con EEUU", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la bioeconomía en el marco de los procesos de cooperación internacional relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Cine: 2 historias realesEn el cierre cultural, dialogamos con dos directores de cine: Soledad Castro Lazaroff, quien cuenta la vida de la exvicecanciller uruguaya Belela Herrera en la película "Una de Nosotras" y Lucas Gallo que utiliza segmentos televisivos de la época, para contar en la película 1982, la guerra de las Malvinas y la manipulación de la realidad por parte de los medios de comunicación durante la dictadura argentina.

Fabián Cardozo

