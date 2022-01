https://mundo.sputniknews.com/20220107/amlo-vuelve-a-arrasar-contra-el-ine-es-oneroso-se-ladeo-y-no-garantiza-justicia-1120080646.html

AMLO vuelve a arrasar contra el INE: "Es oneroso, se ladeó y no garantiza justicia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó al Instituto Nacional Electoral (INE) como un "aparato oneroso" que no garantiza la justicia, y... 07.01.2022, Sputnik Mundo

En la conferencia matutina del 7 de enero, López Obrador anunció que presentaría algunas reformas, entre ellas, una en materia electoral para que el INE cumpla con sus funciones.Lo anterior, porque, de acuerdo con el mandatario mexicano, los consejeros no actúan como árbitros, sino como jueces, e incluso los acusó de estar en contra de Morena y de la 4T."Su función es hacer valer la democracia, garantizar un pie de igualdad, evitar los fraudes electorales, que las elecciones sean limpias, sean libres, impulsar la democracia participativa, pero resulta que se ladearon, no de ahorita, ya llevan tiempo", criticó el presidente de México.Incluso, criticó el presupuesto con el que cuenta el INE, y el cual, según López Obrador, se trata de uno de los presupuestos más altos en el mundo.Presentarán plan de austeridadPor ello, Andrés Manuel López Obrador también anunció que revisarán el presupuesto del INE y presentarán un plan de austeridad, pues han detectado "muchos gastos superfluos, hay extravagancias" con los cuales se podría garantizar la instalación de todas las casillas para la revocación de mandato.Incluso, el mandatario mexicano criticó que el sueldo del consejero presidente del INE sea más alto que el suyo, lo cual calificó como un acto inmoral."No es un asunto cuantitativo, sino un asunto cualitativo, en un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad, no puede haber sueldos tan excesivos, es inmoral, puede ser legal, pero es inmoral", afirmó."México es el país que más gasta en elecciones en el mundo, pero además sin la credibilidad mantener un aparato para que no haya certeza, para que no haya justicia, un aparato oneroso, caro", sostuvo.Hasta el momento, el INE no se ha pronunciado sobre la reforma electoral, pero en la víspera anunció que la Junta General Ejecutiva del INE aprobó modificar la Cartera Institucional de Proyectos para la organización de la Revocación de Mandato.Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al instituto reajustar su presupuesto para realizar la consulta y, en su caso, hacer la solicitud para obtener recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

