Telmex se deslinda de apagones en México y acusa que alguien atacó su red

Miles de mexicanos reportaron fallas en su servicio de internet proporcionado por Telmex, una de las compañías más grandes de América Latina en el ramo de las... 06.01.2022, Sputnik Mundo

La compañía del magnate mexicano Carlos Slim afirmó que los cortes que sufrieron sus clientes en el país latinoamericano se debieron a que un tercero intervino en su red de fibra óptica. Uno de los cortes sucedió en Texas, al sur de Estados Unidos, y el otro en el norte de México, entre las ciudades de Culiacán y Mazatlán, de acuerdo con información difundida por Telmex.La empresa mexicana informó que sus técnicos repararon los cortes irregulares en menos de dos horas y garantizó que ya no se registrarán más fallas en la conexión a internet. También explicó que el ataque a su sistema afectó parcialmente el acceso a páginas de internet hospedadas fuera de México, aunque no especificó de qué sitios web se trataba. Los cortes a la red de fibra óptica de Telmex afectaron a casi toda la República Mexicana, sobre todo a usuarios que se encontraban en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Querétaro, México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Ciudad de México. En octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración revisará la caducidad de la concesión que el Gobierno mexicano otorgó a Telmex, la cual, según el mandatario, concluye en 2023. Sin embargo, el organismo autónomo encargado de vigilar y regular esta industria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que el presidente no puede intervenir en la decisión de renovar o no la concesión a Telmex, ya que incurriría en un acto ilegal. En respuesta, la compañía de Carlos Slim recordó al Gobierno mexicano que la concesión que tiene termina hasta 2056. Teléfonos de México (Telmex) se privatizó en 1990 durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien López Obrador considera parte del "periodo neoliberal" que tanto critica por haber profundizado la desigualdad social del país.

