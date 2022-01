https://mundo.sputniknews.com/20220106/se-esta-realizando-un-tiroteo-en-la-plaza-central-de-almaty-1120045517.html

Se está realizando un tiroteo en la plaza central de Almaty

Se está realizando un tiroteo en la plaza central de Almaty

Varios vehículos blindados y decenas de tropas han entrado en la plaza principal de Almaty en el marco de la operación antiterrorista. Los medios locales... 06.01.2022, Sputnik Mundo

"Se está realizando un tiroteo en la plaza", dice la nota en cuenta Telegram de Sputnik Kazajistán, precisando que se produjo alrededor de 10 disparos.Poco antes, la agencia indicó que alrededor de 200 instigadores de disturbios se encuentran en el centro de la plaza y subrayó que varias personas tienen armas.Se recalca que la plaza fue rodeada del perímetro por 50 equipos incluidos vehículos blindados y camiones militares con soldados armados.Los militares obligaron a los civiles a retirar de la plaza unos 100 metros y después se produjeron los tiros.Como señala la agencia, las fuerzas de seguridad no fueron los que dispararon.Asi estaba el ayuntamiento de Almaty el 5 de enero desde adentro. La situación en Kazajistán fue discutida en una conversación telefónica que acaban de mantener los lideres de Rusia, Armenia, Kazajistán y Kirguistán.Las protestas estallaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, en el oeste de Kazajistán, por el aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP).Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas de país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios.El presidente del país, Kasim-Zhomart Tokáev, denunció que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, aunque no reveló su identidad.El Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) decidió enviar las fuerzas de la paz a Kazajistán en respuesta a la solicitud del presidente kazajo.Ante los actos de violencia, las autoridades decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.

