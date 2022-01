https://mundo.sputniknews.com/20220106/quinteros-la-odontologa-que-llego-a-liderar-la-convencion-constitucional-de-chile-1120060597.html

Quinteros, la odontóloga que llegó a liderar la Convención Constitucional de Chile

Quinteros, la odontóloga que llegó a liderar la Convención Constitucional de Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Dos días de votación. Dos largas jornadas de incertidumbre, desencuentros y enredos vivió la Convención Constitucional esta semana para... 06.01.2022, Sputnik Mundo

Y claro, la tarea no fue sencilla, porque la vara había quedado alta. El trabajo que ejerció la líder mapuche durante la primera etapa de instalación del órgano fue destacado nacional e internacionalmente, recibiendo variados reconocimientos, como por ejemplo ser una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 según la revista Time.La votación para escoger autoridades en la Convención es con el llamado "sistema papal", que obliga a repetir la elección sin descartar candidatos hasta que alguien consiga mayoría absoluta, en este caso, 78 votos. Esto generó que el martes 4 los 154 convencionales tuvieran que repetir ocho veces la elección, sesionando por casi 20 horas sin llegar al esperado humo blanco.Pero el miércoles 5 surgió una nueva candidatura. El nombre de Quinteros no estaba en los cálculos de nadie. Su figura consiguió reunir 77 votos provenientes de las fuerzas de izquierda, los pueblos originarios y los movimientos sociales, pero necesitaba un voto más para quedarse con el cargo.Ese voto lo dio, sorpresivamente, el convencional Luciano Silva, independiente cercano al partido de centroderecha Renovación Nacional. "Es una persona que pareciera que fuera de bajo perfil, pero es firme e inteligente. Una mujer tremendamente educada, no va a ser simplemente un símbolo. Creo que hará un excelente trabajo", dijo el derechista a radio Biobío sobre, sin escatimar en loas a Quinteros.Doctora de provinciaQuinteros tiene 40 años y es oriunda de Talca, una ciudad ubicada a 250 kilómetros al sur de Santiago. Estudió odontología en la Universidad de Talca y posteriormente cursó un magíster y un doctorado en salud pública en la Universidad de Chile.Además de ejercer su profesión, dedicarse a la investigación y a la academia, Quinteros lideró gremios y organizaciones vinculadas a dos áreas: la salud y el medio ambiente. Actualmente forma parte del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental.Nunca fue candidata ni ejerció ningún cargo político y tampoco militó en ningún partido. A la Convención llegó apoyada por la Asamblea Popular por la Dignidad, un colectivo que agrupó e impulsó a líderes de movimientos sociales.Durante los primeros seis meses en que la Convención organizó su reglamento y su funcionamiento, Quinteros integró la comisión transitoria de Ética, donde fue electa coordinadora de esa instancia, y posteriormente se unió a la comisión definitiva de Derechos Fundamentales.La Convención Constitucional se formó el 4 de julio del año pasado, los primeros seis meses se utilizaron para la instalación y la redacción del reglamento interno y a finales de este mes iniciará el debate y la votación de las primeras normas constitucionales.En abril termina el plazo para que la asamblea presente su propuesta final de Constitución, con posibilidad de prórroga hasta julio, y en agosto o septiembre se realizará el plebiscito nacional que determinará si se acoge o no la propuesta, que reemplazaría la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

