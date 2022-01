https://mundo.sputniknews.com/20220106/pinera-pide-a-presidente-electo-de-chile-que-siga-camino-del-dialogo-en-proximo-gobierno-1120043943.html

Piñera pide a presidente electo de Chile que siga camino del diálogo en próximo Gobierno

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente Sebastián Piñera le deseó el mejor de los éxitos al mandatario electo Gabriel Boric (izqueirda) y le pidió que en su... 06.01.2022, Sputnik Mundo

Piñera se reunió en la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, en una rueda de prensa con la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Chile que integra Agencia Sputnik, y se refirió a la figura de Boric, afirmando que tiene una buena opinión de él como persona."Creo que tiene sentido republicano, tiene buenas intenciones y creo que es una buena persona, aunque sí tengo muchas diferencias con su programa de gobierno y sus propuestas", dijo.El mandatario señaló que durante la primera vuelta de la elección, Boric propuso ideas "que fracasaron en distintas partes del mundo, pero en la segunda vuelta se moderó, cambió y mostró un rostro distinto".Además, Piñera hizo un balance de lo que fueron estos cuatro años de mandato, asegurando que logró cumplir más del 90% de su programa de gobierno, a pesar de que "en los dos últimos años sucedieron hechos que no estaban anticipados: la pandemia del covid-19, la crisis económica y el estallido social".En torno a la pandemia, Piñera señaló que el país durante su mandato actuó de manera muy oportuna "en la compra de las vacunas, en el fortalecimiento del sector de la salud, en la rapidez del proceso de vacunación masiva y el inicio temprano de la inoculación con la tercera dosis".Respecto al estallido social, valoró que esa crisis pudiera superarse y canalizarse a través del acuerdo constitucional de los partidos políticos el 15 de noviembre de 2019, que derivó en el plebiscito nacional de octubre de 2020 y en la instalación de la Convención Constitucional en julio de este año, lo que evitó que siguiera una escalada de violencia.Y sobre la crisis económica generada por la pandemia, el mandatario señaló que Chile está entre los países que logró una mejor y más rápida recuperación, "el año 2021 el país creció en torno al 12% y logró recuperar los millones de empleos perdidos producto de las cuarentenas, por lo que creo que Chile supo enfrentar bien las adversidades".Por último, aseguró que los chilenos lo recordarán en el futuro por la manera en que enfrentó la pandemia y la crisis social, "a los capitanes no se nos mide en aguas calmas, se nos mide en aguas turbulentas"."Chile supo actuar con inteligencia y voluntad para enfrentar estas crisis, y espero que el legado de este Gobierno, cuando se haga con objetividad y con justicia, sea que no escatimamos ningún esfuerzo y entregamos lo mejor de nosotros mismos para proteger la vida y la calidad de vida de los compatriotas", cerró.El 11 de marzo se realizará el cambio de mando y Boric asumirá el cargo de presidente.

