Las vacunas libran a Ecuador del colapso sanitario

"Desde la semana pasada estoy muy preocupada; unos amigos con los que estuve me escribieron para decirme que personas con las que ellos se reunieron –por separado- dieron positivo al COVID. Desde el jueves tengo síntomas como de gripe y mi hijo tiene síntomas de catarro. Nunca me saqué la mascarilla, pero tengo miedo de que nos hayamos contagiado", dice Peñafiel a la Agencia Sputnik mientras realiza los trámites para realizarse un test de antígenos en un laboratorio privado, en el centro norte de Quito."Los médicos dicen que en este tiempo todo es COVID mientras no se pruebe lo contrario, por eso prefiero hacerme la prueba para salir de dudas y poder tener tranquilidad o el tratamiento adecuado", añade.La preocupación de Peñafiel tiene razón de ser pues en la última semana se han multiplicado los contagios del virus en todo el país.La exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 del Gobierno del presidente Guillermo Lasso se ve amenazada por el relajamiento de la población y la presencia de la variante ómicron, que se propaga como pólvora.Feriados en los que se vieron comportamientos desenfrenados en el escenario pandémico comenzaron a pasar factura en el país andino, de 17 millones de habitantes, que está viendo un crecimiento preocupante de los casos positivos del virus."El aumento de casos es progresivo, las cifras oficiales nos preocupan; se han dado casi 10.000 casos en un mes, relacionados con el relajamiento de la población y una mala decisión de autoridades en el feriado del mes de noviembre a nivel nacional, y el feriado por las fiestas de Quito, en la capital del país", dice a esta agencia Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.El galeno destaca que muchas unidades del sistema de salud pública y entidades privadas tienen saturada su capacidad para realizar pruebas de detección a personas con sintomatología respiratoria, pues la demanda por las pruebas de antígeno y PCR ha crecido.Según datos del Ministerio de Salud, Ecuador experimenta uno de los picos más altos de casos positivos desde que inició la primera fase de la pandemia. La positividad viral es de 20% con pruebas PCR y de 30% con pruebas de antígeno; los casos confirmados por provincias van en aumento, sobre todo en las jurisdicciones de Guayas (oeste) y Pichincha (norte), las más populosas del país.Al momento, de cada 100 pruebas PCR que se realizan en el país se detectan 18 con positividad viral, cuando entre agosto y septiembre pasado el índice estuvo por debajo de 5%, lo que quiere decir que el país tuvo por algunos meses la pandemia bajo control, pero desde inicios de diciembre, cuando se detectó la variante ómicron, los casos positivos comenzaron a propagarse con más rapidez.Camas hospitalariasEn algunas ciudades se ha dado un aumento sensible de la ocupación de camas de hospitalización y de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con ocupaciones de hasta 100%.La ministra de salud, Ximena Garzón, dijo en una conferencia de prensa que en los próximos días es probable que se llenen todas las camas que se han asignado para los pacientes de COVID y no se descarta habilitar más camas para tratar a los contagiados con el virus.Las autoridades sanitarias esperan que los contagios sigan incrementándose por lo menos hasta mediados de mes.Tener casi 80% de la población vacunada, sin embargo, parece contribuir a que los nuevos casos no sean tan severos como en el pasado.Álvarez destaca que la vacuna ha creado una especie de protección y por eso el sistema sanitario del país no está colapsado."Tenemos una prueba fehaciente de la utilidad de las vacunas, porque a pesar de que tenemos una gran cantidad de pacientes positivos estos tienen sintomatología de leve a moderada; la demanda de camas hospitalarias si bien ha crecido no se ha disparado; los pacientes afectados tienen una evolución rápida tanto en camas hospitalarias como en camas de cuidados intensivos", dice.Sin embargo, la ministra de Salud advierte: "si nos relajamos y no actuamos ahora después va a ser muy tarde".Algunas variantesLa variante ómicron, de la cual hasta el momento se han detectado 68 casos, no es la única que circula en Ecuador, donde se han detectado en total 3.353 casos de mutaciones.Predomina la variante delta, con 1.256 casos positivos, seguida por la mu, con 542, Iota con 353, gamma con 345, lambda con 304, alpha con 266 y otras con 218 casos.A los médicos les preocupa más la variante delta, que predomina en el país, por su mayor virulencia, pero advierten que la ómicron, pese a dar síntomas bajos, no es benigna, pues su increíble nivel de transmisibilidad, puede hacer colapsar el sistema sanitario si llega a ser la variante dominante, por la cantidad de pacientes que genera, por lo cual es importante que la población no se relaje."La probabilidad de que ómicron sea la variante predominante en el futuro cercano es cierta", advierte Álvarez.Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, hasta el lunes se confirmaron 68 casos de la variante ómicron.Hasta ahora Ecuador, como todo el mundo, lucha contra la pandemia con las armas disponibles: vacunación masiva (y ahora también dosis de refuerzo), aplicación estricta de medidas de bioseguridad y detección oportuna de los casos, tanto del virus original como de todas sus variantes.

