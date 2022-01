https://mundo.sputniknews.com/20220106/las-causas-que-explican-la-crisis-en-kazajistan-1120059985.html

Las causas que explican la crisis en Kazajistán

Conversamos con Paulo Botta, docente universitario especializado en Relaciones Internacionales, sobre los hechos que sacuden al país asiático. En otro orden, en República Dominicana se vuelve a discutir el proyecto del Código Penal. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La Secretaría de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) envió fuerzas de paz a Kazajistán para controlar la violencia. Se trata de una operación conjunta de los cinco países del bloque que incluye a Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Tayikistán.Las protestas y revueltas —iniciadas por el aumento al precio del combustible— comenzaron en la ciudad más poblada, Almaty, y pronto se extendieron a otras. El presidente Kasim-Yomart Tokáev decretó el estado de emergencia e implementación del toque de queda.La policía kazaja informó este jueves 6 que docenas de manifestantes fueron abatidos y también murieron 18 miembros de las fuerzas de seguridad.Según el experto, "la gota que colma el vaso es el aumento del gas pero hay un sustrato de fondo que no es nuevo".Para el docente, la ubicación geográfica de Kazajistán entre Rusia y China debe considerarse a la hora de evaluar la situación. En el caso de la potencia asiática, el analista indicó que mientras "la dirigencia kazaja entiende la importancia económica creciente de este país, la población tiene una visión negativa, dado que nota que los beneficios económicos no le llegan".Ante la violencia que sacude al país, el presidente Tokáev solicitó la ayuda militar a Moscú y a sus socios de la OTSC. En tanto, la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, señaló que los hechos en el país asiático son originados en el extranjero para socavar la seguridad del Estado.Botta se refirió a las implicancias de la decisión de Tokáev de solicitar la ayuda exterior para controlar la violencia en una nación que durante décadas fue una República Soviética (1936-1991).En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— un diálogo con Virtudes de La Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre la vuelta a la discusión del proyecto del Código Penal dominicano. Y además los retos de la Convención Constituyente tras la elección de su nueva presidenta, la odontóloga María Luisa Quinteros.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

