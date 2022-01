https://mundo.sputniknews.com/20220106/la-mexicana-que-fabrica-diamantes-en-espana-a-partir-de-las-cenizas-o-el-pelo-de-los-fallecidos-1120025900.html

La mexicana que vende diamantes en España a partir de las cenizas o el pelo de los fallecidos

Con las cenizas producidas tras la cremación de un cuerpo o con cabello. Con tan solo esos dos elementos la mexicana Yasmín de la Vega, CEO de Algordanza... 06.01.2022, Sputnik Mundo

Más de cinco millones de personas han muerto en todo el mundo a consecuencia de la pandemia por coronavirus y muchos han perdido a sus seres queridos sin ni siquiera poder haberse despedido por medidas de precaución ante nuevos contagios o sin poder haber celebrado un simple velatorio.La muerte, ese concepto tan etéreo y tabú que se ha normalizado por la crisis sanitaria, ha pasado a estar en boca de todos. Precisamente, con el crecimiento de muertes a causa de este virus, muchas familias han querido recordar a sus seres queridos convirtiéndoles en una joya preciosa. La compañía Algordanza Ibérica lleva haciéndolo desde 2004. Son únicos en el mundo en producir diamantes de origen humano y aunque al comienzo de la pandemia sus servicios quedaron paralizados como la mayoría de establecimientos, Yasmín de la Vega, CEO de Algordanza Ibérica asegura en conversación con Sputnik que, hoy en día, la mitad de los servicios que realizan son para familiares que han perdido un alguien cercano por COVID.Cada diamante proviene del carbono, el cual está presente en partes del cuerpo humano como el cabello o sus cenizas funerarias. Se crean en un único laboratorio en Suiza y pueden tardar entre seis y ocho meses desde la recogida de las muestras. Cada 25 días la compañía va informando al cliente de en qué fase se encuentra la preparación de la joya. El coste final dependerá de los honorarios, pero por menos de 4.000 euros se puede conservar la esencia de su ser querido fallecido. Teniendo en cuenta que el coste promedio de un funeral ronda los 3.500 euros, pago que se realiza "para desprendernos de nuestro ser querido", sostienen desde la compañía, poder recordarles de una manera más simbólica por un importe similar puede resultar para algunos una idea de lo más atractiva.Algordanza Ibérica opera en Andorra, España y Portugal. No obstante, hay distintos puntos estratégicos por todo el mundo, ya que está presente en alrededor de 35 países. Alemania, México, Japón, Hong Kong, Estados Unidos o Sudáfrica son algunas de las principales áreas donde trabajan. "A veces nos contactan recomendados por algún sacerdote", detalla Yasmín, "hemos tenido clientes ortodoxos, pero no necesariamente quiere decir que Grecia o Rusia sean potenciales clientes".Normalmente, las personas que recurren a este servicio son personas de entre 35 y 50 años, tanto hombres como mujeres, y el 40% acuden por una pérdida de pareja. El resto es por pérdida de hijos o padres. "Antiguamente era al revés, venían más personas que habían tenido la pérdida de un hijo, pero en los últimos años eso ha cambiado", explica de la Vega.Recuerda la mexicana, con domicilio desde hace más de una década en Barcelona, uno de esos casos en los que una madre vivió una situación dramática al perder a su hija en un accidente automovilístico. Su deseo era volver a tenerla entre sus brazos. Sorprendentemente, Yasmín rechazó el servicio. "Ella quería a su hija de nuevo. Me pareció inmoral aceptar dinero por algo que no podíamos hacer. Le dije que volviera a casa y que más adelante, si ella quería, podríamos volver a hablar. Nunca más volví a saber de ella". Después de 10 años, el marido de esa mujer volvió a contactarla. Le hicieron el diamante con los restos funerarios de la hija, pero paradójicamente no causó ningún efecto en la madre. "Llevaba una década en terapia, cuando hablé con ella por primera vez pude detectar que ese iba a ser el resultado", sostiene.También son muchas las personas las que les contactan simplemente para solicitarles información y desaparecen. Al cabo del tiempo les llama un notario y les comunica que esa persona había pedido en su testamento que les convirtieran en diamante. Durante este tiempo trabajando en la compañía, la empresaria no ha cambiado la manera de ver el óbito. A pesar de ser mexicana y haber nacido un 1 de noviembre (Día de los Muertos), considera que no tiene esa "vinculación tradicional con la muerte" debido al ambiente internacional donde creció desde pequeña. Sin embargo, gracias a su experiencia en la compañía ha podido desarrollar "un nuevo concepto sobre la vida".La mexicana también ha creado su propia compañía, Amity Diamonds, para convertir en joyas a las mascotas que nos dejan. Asimismo, está escribiendo un libro sobre sus vivencias y experiencias trabajando de cerca con la defunción. "Es fascinante verlo desde mi punto de vista. Siendo una desconocida te encuentras participando en muchas ocasiones en la parte más íntima de una familia o incluso de una persona", recalca. "Tenemos tanto miedo de hablar de esto… pero es lo único seguro que tenemos".Quizá sea un buen momento para rescatar la famosa frase del publicista Frances Gerety "un diamante es para siempre".

