La economía de Kazajistán, demasiado fuerte pese a tantos disturbios

El nivel de vida en Kazajistán no preveía protestas tan masivas, señalan economistas rusos. Descubre de qué ha vivido esta república postsoviética. 06.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-06T10:41+0000

2022-01-06T10:41+0000

2022-01-06T10:41+0000

economía

kazajistán

asia

bitcóin

uranio

📈 mercados y finanzas

Kazajistán es el mayor productor y exportador de uranio: hasta el 40% de la producción mundial.El PIB per cápita en 2020 era de 9.000 dólares por persona. La inflación es de casi el 9%. Aunque la deuda externa creció un 3%, hasta los 163.000 millones de dólares, Kazajistán solo ocupa el puesto 35 del mundo en el listado de deudores. La mayor parte de la población del país está urbanizada, la mano de obra está valorada en el mercado interno.Según la Universidad de Cambridge, Kazajistán ocupa el segundo lugar en el mundo en términos de minería del bitcóin con una participación del 18,1%.Además, Kazajistán es el líder en términos de inversión extranjera acumulada de los países de la Unión Euroasiática, señala el Banco Euroasiático de Desarrollo. En 30 años, el país ha atraído 330.000 millones de dólares de 120 países. Fuera de la Unión Euroasiática, los Países Bajos, Estados Unidos y Suiza son los inversores más activos en Kazajistán. De los Países Bajos, por ejemplo, recibió casi 3.500 millones de dólares en los primeros seis meses de 2021.En general, el nivel de vida de Kazajistán no preveía estas protestas masivas, subrayó a la emisora rusa Business FM el asesor macroeconómico de Otkritie Broker, Serguéi Jestanov: "Las cifras del salario medio son bastante parecidas en Rusia y en Kazajistán, Kazajistán es ligeramente inferior, la dinámica del PIB es muy similar".Entonces, si no fue el nivel de vida, ¿qué más pudo provocar las protestas en esta república tan estable? Esta es la hipótesis de Jestanov: "La principal peculiaridad es que los kazajos son mucho más jóvenes que los rusos. Esto define una actividad social superior. Cuando un crecimiento económico suficientemente largo, constante y potente se ralentiza bruscamente, provoca un aumento del descontento de la población. Solo en los últimos años ha habido una recesión".Así, si esta es la causa, el detonante fue la ya tan discutida subida del precio del gas licuado de petróleo. Kazajistán produce importantes cantidades de hidrocarburos, con una producción final de 86,7 millones de toneladas en 2021, según cifras oficiales. Sin embargo, se procesaron poco más de 17 millones de toneladas, menos de una quinta parte del total. Kazajistán produce entre dos y tres veces más gas licuado de petróleo propano-butano que la demanda interna: a las empresas les resulta más rentable exportarlo, vendiéndolo a un precio entre cinco y siete veces superior.

