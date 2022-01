https://mundo.sputniknews.com/20220106/la-crisis-de-desaparecidos-en-mexico-ronda-los-accesos-de-palacio-nacional-desde-sonora-1120057687.html

La crisis de desaparecidos en México ronda los accesos de Palacio Nacional desde Sonora

La crisis de desapariciones en México llegó a Palacio Nacional con un reclamo: el de las Madres Buscadoras de Sonora que exigen audiencia con el presidente... 06.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

gobierno de méxico

desaparición

sonora

andrés manuel lópez obrador

subsecretaría de derechos humanos

fosas clandestinas

guardia nacional

méxico

madres buscadoras de sonora

En el país, reconoció la Secretaría de Gobernación (Segob) a finales de 2021, hay más de 52.000 cadáveres sin identificar, además de que hay más de 95.000 personas desaparecidas.Ante esta realidad, colectivos de familiares de víctimas se han organizado a lo largo del país para tomar en sus propias manos la búsqueda de sus desaparecidos. Es el caso de las Madres Buscadoras de Sonora, que el presidente López Obrador aseguró, el 4 de enero, que recibiría para atender su situación."Hay lugares donde hay resistencias y amenazas para las mamás que están buscando a sus hijos y se les acompaña con la Guardia Nacional, esto lo hemos hecho en Guanajuato, lo hemos hecho en Chihuahua y en varias partes", dijo entonces el mandatario."Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para ayudarlas, protegerlas", añadió en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.Ese mismo día, Ceci Flores, una de las integrantes del grupo sonorense, se presentó en Palacio Nacional para pedir al mandatario que cumpliera su palabra y les diera audiencia."Estoy afuera de su casa, señor presidente López Obrador, en nombre de quienes formamos a las Madres Buscadoras de Sonora le tomamos la palabra. Queremos hablar con usted. Pero sin ofender nuestra inteligencia, sin mentiras y sin simulaciones", emplazó la buscadora.En las horas siguientes, Flores denunció que las promesas de López Obrador no estaban convirtiéndose en una recepción concreta bajo instrucciones del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas."¿Por qué no me recibe Alejandro Encinas? ¿Es mucho pedir tan siquiera una llamada?", reclamó la víctima y todavía mantuvo su queja hacia la tarde del miércoles 5 de enero."Para quienes mucho me preguntan: no nos han recibido, no me ha llamado Alejandro Encinas como prometió López Obrador. No he sido atendida. Qué impotencia, qué decepción", reclamó la buscadora sonorense.Sonora es uno de los estados más afectados por la violencia criminal, de acuerdo con estimaciones del propio Gobierno de México, que lo sitúa entre sus objetivos prioritarios de seguridad junto a Jalisco, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Estado de México y Quintana Roo.Luego de manifestar sus inconformidades, hacia las 18:00 horas del miércoles 5 de diciembre la buscadora Flores compartió que fue finalmente atendida por Gobernación, con la promesa de la dependencia de recibir a las madres buscadoras esta misma semana.Además, la madre recordó el anuncio de López Obrador de que visitará Sonora a inicios de febrero como parte de la estrategia federal de seguridad.Esta búsqueda de audiencia de las madres de desaparecidos en Sonora con el presidente de la república se inscribe en el fenómeno social ante las desapariciones del país que ha llevado a los familiares de las víctimas a acometer sus propias búsquedas y recabar sus propios resultados, como señaló en entrevista con Sputnik el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)."Son las propias familias quienes durante los últimos años nos han demostrado tener realmente la intención y la capacidad de salir a buscar a sus seres queridos, y no solamente han salido sino que también han encontrado. Y muchos colectivos, de forma organizada, han dado con fosas clandestinas", destacó la defensora Melissa Zamora, trabajadora del organismo.

sonora

méxico

