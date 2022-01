https://mundo.sputniknews.com/20220106/joven-medico-es-electo-vicepresidente-de-la-convencion-constitucional-de-chile-1120043384.html

Joven médico es electo vicepresidente de la Convención Constitucional de Chile

SANTIAGO (Sputnik) — La Convención Constitucional de Chile eligió el miércoles con 112 votos al médico Gaspar Domínguez, de 32 años, como su nuevo... 06.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

chile

convención constituyente de chile

El nuevo vicepresidente señaló tras la elección, en la que más temprano se escogió también a la nueva presidenta María Elisa Quinteros, que "esta Mesa Directiva, con todo el apoyo de la Convención, podrá sacar adelante esta segunda parte del proceso constitucional y así terminarlo de manera exitosa".Domínguez derrotó a otros cuatro candidatos, los constituyentes: Felipe Mena, quien obtuvo 35 votos; Amaya Álvez, con 3 votos; Félix Galleguillos con 1 voto y Ericka Portilla con 1 voto.Domínguez es un médico de 32 años egresado de la Universidad de Chile, posee un magíster en salud pública, no milita en ningún partido político e integra una agrupación de convencionales llamada Independientes No Neutrales, que agrupa personas cercanas a la centroizquierda.La Convención Constituyente se formó el 4 de julio; los primeros seis meses se utilizaron para la instalación y la redacción del reglamento interno y a finales de este mes iniciará el debate y la votación de las primeras normas constitucionales.En abril termina el plazo para que la asamblea presente su propuesta final de Constitución, con posibilidad de prórroga hasta julio, y en agosto o septiembre se realizará el plebiscito nacional que determinará si se acoge o no la propuesta, que reemplazaría la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

chile

2022

chile, convención constituyente de chile