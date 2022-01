https://mundo.sputniknews.com/20220106/crece-tension-en-t-mec-mexico-pide-crear-un-panel-por-controversia-con-eeuu-en-reglas-automotrices-1120064859.html

Crece tensión en T-MEC: México pide crear un panel por controversia con EEUU en reglas automotrices

Pese a ello, no se alcanzó una resolución por lo que México dio el siguiente el paso y solicitó la creación de un panel de controversias para abordar las reglas en torno al sector automotriz. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) mexicana, Estados Unidos impone a los productores automotrices requisitos incompatibles con el T-MEC a efecto de calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes."En particular, México considera que las diversas disposiciones del Apéndice al Anexo 4-B del T-MEC (Apéndice Automotriz), otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permite considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado", detalló la dependencia, la cual agregó que Estados Unidos no comparte este posicionamiento. México, indicó la dependencia, considera que la decisión de un panel brindará certidumbre a la industria automotriz "en beneficio de la competitividad de la región".Lo que sigue, detalló la SE, es designar a los integrantes del panel y se emitirá un calendario. "Conforme a los plazos que prevé el T-MEC, la decisión del panel se daría a conocer en el transcurso del año 2022", abundó.

