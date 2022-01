https://mundo.sputniknews.com/20220106/como-afecto-el-covid-19-nuestra-forma-de-dormir-1120061050.html

Cómo afectó el COVID-19 nuestra forma de dormir

Cómo afectó el COVID-19 nuestra forma de dormir

La mitad de la población sudamericana tuvo problemas del sueño en diferentes momentos durante la pandemia. Hoy profundizamos en cómo afectó el coronavirus en nuestro descanso.

Ansiedad, depresión o insomnio son algunos de los síntomas que muchas personas comenzaron a sentir a raíz de los cambios durante la pandemia.El confinamiento, la restricción en la movilidad y la distancia física nos generaron y aún causan efectos emocionales que de alguna forma nos afectan a la hora de dormir.El perjuicio fue diferente en quienes tuvieron COVID-19 y quienes no, así como para las personas que estuvieron en aislamiento pero sin enfermarse o poseen profesiones como las del sector de salud que están bajo presión desde el inicio de la pandemia.Varios estudios analizaron este panorama en América Latina e indican que 53% de la población sudamericana tuvo problemas para dormir durante la pandemia, hablando en términos de calidad del sueño. Esto representa un aumento aproximado del 20% respecto a la prepandemia.Los datos refieren a personas que no fueron diagnosticadas sino que manifestaron espontáneamente ante un médico que tenían problemas para dormir. Así lo aclaró el psicólogo Pablo López, coordinador del tratamiento del insomnio del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) y Director de la Carrera de Psicología de Universidad Favaloro (Argentina).Al momento de relevar los problemas de cada consultante, se resaltan una serie de síntomas en común."Dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo y lo que se ha visto mucho también es la presencia de pesadillas, más frecuentemente que lo que observábamos antes de la pandemia. Y los sueños vívidos, que son movilizantes emocionalmente, se vieron principalmente en la primera etapa", agregó el psicólogo argentino.En este contexto comenzamos a mejorar a nivel mundial en cuanto a la cantidad de casos. Nos esperanzamos pensando que podría empezar el fin de la pandemia y llegó ómicron para retroceder y sentir que volvíamos al inicio de todo esto. Aquí se refuerza la denominada "fatiga pandémica", que también siente gran parte de la sociedad.El término lo instauró la Organización Mundial de la Salud (OMS) y refiere al cansancio que todos tenemos de vivir en esta situación de incertidumbre y restricciones, entre otras medidas sanitarias que aplican los gobiernos para combatir el virus."No es una depresión pero es como que estamos decaídos, sin ganas de nada", dijo López. Este tipo de fatiga es algo en discusión hoy entre los investigadores que observan el fenómeno en todo el mundo."Cuidar el sueño es cuidar nuestra salud mental, uno de los tres pilares de nuestra salud junto a la alimentación y el ejercicio", indicó López al explicar que el cuidado del sueño puede evitar el desarrollo en un futuro de patologías mentales.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

