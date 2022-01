https://mundo.sputniknews.com/20220106/bolsonaro-critica-a-obsesionados-con-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1120065106.html

Bolsonaro critica a "obsesionados" con la vacunación contra el COVID-19

Bolsonaro critica a "obsesionados" con la vacunación contra el COVID-19

RIO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticó el jueves la vacunación de niños contra el COVID-19 que fue autorizada por la... 06.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-06T22:40+0000

2022-01-06T22:40+0000

2022-01-06T22:40+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108635/32/1086353291_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2149d00a2cf4ebfcda5820bb4bbc7b8c.jpg

A mediados de diciembre, la Anvisa, un órgano estatal de carácter técnico, aprobó la vacunación con Pfizer para niños de 5 a 11 años, la cual empezará dentro de unos días,El mandatario había lamentado la decisión del organismo y sostuvo que él no permitirá que su hija Laura, de 11 años, reciba el inmunizante.En tanto, dijo que no hay registros de niños víctimas de COVID-19, a pesar de que los propios datos oficiales del Ministerio de Salud muestran lo contrario."Yo pregunto: ¿tú sabes de algún niño de 5 a 11 años que haya muerto de COVID? Yo no; delante mío hay unas diez personas, si alguien conoce algún caso que levante el brazo, nadie ha levantado el brazo", concluyó el presidente, que pidió que los padres reflexionen porque la vacuna es voluntaria.Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia hubo 6.163 casos de COVID-19 y 301 muertes en niños entre 5 a 11 años.

https://mundo.sputniknews.com/20211230/brasil-veta-exigencia-de-vacuna-contra-el-covid-19-para-ir-a-clase-1119895414.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, jair bolsonaro, vacunación contra el covid-19