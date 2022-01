https://mundo.sputniknews.com/20220106/bolivia-suspende-temporalmente-la-exigencia-de-carnet-de-vacunacion-1120051823.html

Bolivia suspende temporalmente la exigencia de carnet de vacunación

Bolivia suspende temporalmente la exigencia de carnet de vacunación

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano suspendió por tres semanas la exigencia de carnet de vacunación anti-COVID-19, en aparente victoria de grupos... 06.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-06T15:09+0000

2022-01-06T15:09+0000

2022-01-06T15:52+0000

américa latina

bolivia

pandemia de coronavirus

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1116717259_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_8c3ef92eb42728a51478a50b38d57326.jpg

"No estamos retrocediendo con esta determinación, sino que ante la necesidad de descongestionar los centros de vacunación estamos dando más tiempo a la población para que pueda favorecerse con la dosis de esperanza [vacunas]", dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza, justificando la medida.Hizo la declaración horas después de que su oficina publicara una resolución disponiendo que "las instituciones públicas, privadas, personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras no exigirán la presentación del carnet de vacunación contra el COVID-19 hasta el martes 26 de enero de 2022".La exigencia de carnet de vacunación o prueba PCR negativa del COVID-19 para ingresar a lugares públicos, que estaba vigente desde el 1 de enero, aceleró notablemente la vacunación aunque desató protestas de grupos que la consideraban contraria a las libertades individuales.PolémicaGrupos evangélicos, activistas antivacunas y políticos opositores anunciaron el 5 de enero al menos dos demandas en tribunales regionales y otra en el Tribunal Constitucional contra el decreto que impuso la presentación de carnet de vacunación o prueba negativa de COVID-19.Movimientos sociales, incluida las federaciones de Maestros rurales y de Campesinos de La Paz, aliadas del Gobierno, amenazaron con paros y bloqueos a partir de la próxima semana exigiendo la anulación del polémico decreto emitido mientras el país soportaba una cuarta ola de contagios de COVID-19.El Gobierno replicó que el decreto no violaba ninguna libertad ciudadana, porque la vacunación seguía siendo voluntaria, y lo justificó como medida de protección del derecho a la salud colectiva establecido por la Constitución.Señaló que el aplazamiento de la exigencia del carnet de vacunación buscaba facilitar la operación de los centros de inmunización del país, que resultaron desbordados esta semana por un salto de la demanda que los forzó a trabajar en horarios extras para aplicar casi medio millón de dosis en tres días.A partir del viernes 7 se incrementarán los puntos de vacunación, que trabajarán además en horarios prolongados, para que toda la población interesada pueda iniciar o completar la inmunización hasta el 26 de enero, anunció el ministro.Esos centros de vacunación, de responsabilidad de las administraciones regionales, serán reforzados por otros que instalará directamente el Gobierno nacional, añadió.Bolivia tiene una población vacunable de 10,2 millones de personas, a partir de cinco años de edad, y hasta el 5 de enero aplicó poco más de 10,2 millones de dosis, con balance de 4,7 millones de personas ya inmunizadas con esquema completo.El acumulado de contagios subió a más de 640.000 a lo largo de la pandemia, luego del nuevo récord máximo de 10.263 nuevos casos reportado el 5 de enero.El balance se completaba con 19.848 decesos.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/bolivia-el-carnet-de-vacunacion-anti-covid-19-genera-roces-con-aliados-del-gobierno-1120011297.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, pandemia de coronavirus, vacunación contra el covid-19