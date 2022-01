https://mundo.sputniknews.com/20220106/acusados-de-robar-los-reyes-magos-fueron-demorados-por-la-policia-en-argentina--video-1120063841.html

Acusados de robar, los Reyes Magos fueron demorados por la Policía en Argentina | Vídeo

Acusados de robar, los Reyes Magos fueron demorados por la Policía en Argentina | Vídeo

Melchor, Gaspar y Baltasar llevan siglos dando regalos a los niños del mundo cada 6 de enero. Sin embargo, pocas veces deben haberse encontrado con una... 06.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-06T21:25+0000

2022-01-06T21:25+0000

2022-01-06T21:25+0000

estilo de vida

💢 insólito

argentina

policía

rosario

reyes magos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1120063766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5521c055c1de03fe9fcb4505dd6e34be.jpg

El trajín que los Reyes Magos deben hacer por el mundo cada 6 de enero para dejar regalos a los niños puede tener complicaciones pero difícilmente incluya problemas con la Policía. Eso es lo que insólitamente ocurrió en la ciudad argentina de Rosario, donde el trío acabó demorado por agentes por, presuntamente, haber robado un teléfono móvil."Qué lindo todo… en la peatonal una chica les pidió una foto a los reyes, cuando la tomó empezó a gritar 'me robaron el celu, fueron los reyes' y vino la Policía", contó un usuario de Twitter que publicó el video del momento de la detención.Las imágenes muestran cómo, efectivamente, un grupo de policías demora a los tres hombres que, personificados como los clásicos Melchor, Gaspar y Baltasar, recorrían una peatonal de Rosario con regalos para los niños."Es la primera vez que nos pasa siendo los reyes magos", dice uno de los reyes magos, manteniendo su personaje ante la presencia de niños.Sorprendidos por la acusación, los reyes pidieron a los testigos que filmaran el momento, asegurando que la acusación era absolutamente falsa. "Después quiero que le saque una foto a la chica que nos denunció", agregó otro rey, enojado con la actitud de la supuesta víctima.Los agentes, en tanto, intentaron explicar a los transeúntes que simplemente hacían "su trabajo" y, como con cualquier sospechoso, debían verificar que los míticos personajes no tenían el teléfono robado entre sus ropas. Los policías debieron incluso revisar la bolsa con regalos que los tres sujetos llevaban consigo.Al no aparecer el teléfono en cuestión, los reyes magos no ocultaron su indignación. "Qué dios te perdone… mirá el bochorno que estás haciendo", retrucó uno de los reyes magos.La mujer, sin saber qué hacer, se retiró intentando quitar trascendencia al malentendido. Sin embargo, se ganó la antipatía de los presentes por haber, de alguna manera, arruinado el espíritu festivo de niños y adultos en cada Día de Reyes.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/los-reyes-magos-una-vieja-tradicion-en-cuba-que-se-diluye-en-la-memoria-1120037231.html

https://mundo.sputniknews.com/20220105/la-planta-mexicana-que-podria-desaparecer-por-esta-tradicion-de-los-reyes-magos--1120040515.html

argentina

rosario

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, argentina, policía, rosario, reyes magos