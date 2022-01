https://mundo.sputniknews.com/20220106/abandonan-camioneta-con-seis-cadaveres-frente-al-palacio-de-gobierno-de-zacatecas-1120052669.html

Abandonan camioneta con seis cadáveres frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, confirmó el hallazgo de una camioneta con cadáveres afuera del Palacio de Gobierno, la madrugada de este 6 de enero. 06.01.2022, Sputnik Mundo

Medios locales difundieron a través de redes sociales un video en el que se observa el vehículo que contenía seis cuerpos aún no identificados.Posteriormente, Monreal Ávila confirmó el hallazgo y explicó que se trató de una camioneta gris Mazda que ingresó por Quebradilla, cerca de las 05:30 horas, y que fue abandonada por el conductor que la manejaba.El mandatario estatal detalló que los cadáveres tenían señales de haber sido golpeados o torturados, por lo que las autoridades ya investigan su identidad, así como si el vehículo tenía reporte de robo.David Monreal reconoció que "el reto principal es el de la inseguridad", pues se trata de "un tema pendiente en la patria", y en el caso de Zacatecas, una "herencia maldita" de los gobiernos anteriores."La herencia maldita, esta de la inseguridad, producto de la desigualdad y de la injusticia, producto del modelo político, el neoliberalismo, que fueron casi 40 años, porque la descomposición de esta sociedad no fue de la noche a la mañana", afirmó.El gobernador reiteró que su administración seguirá con la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad para atender las causas de la delincuencia y la violencia, y pidió a la ciudadanía su apoyo para recuperar la paz social."Me duele mucho a lo que llevaron a Zacatecas, pero no podemos permitir ni podemos dejar que se siga degradando, tenemos que todos luchar para recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad", comentó.

