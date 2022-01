https://mundo.sputniknews.com/20220105/unam-pospone-regreso-a-clases-presenciales-y-mantendra-modelo-hibrido-1120024722.html

UNAM pospone regreso a clases presenciales y mantendrá modelo híbrido

UNAM pospone regreso a clases presenciales y mantendrá modelo híbrido

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que pospondrá el regreso total a clases presenciales y mantendrá el modelo híbrido al inicio del... 05.01.2022

La Máxima Casa de Estudios emitió un comunicado en el que se pronunció respecto al regreso de las actividades universitarias en el marco de repunte de casos de COVID-19 que se registra en el país, adjudicado a la presencia de la variante Ómicron.Al respecto, la universidad indicó que las actividades "en este inicio del año 2022 se mantendrán tal y como se llevaron a cabo hasta antes del inicio del periodo vacacional del mes de diciembre pasado".Lo anterior, a pesar de que varias facultades, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), habían anunciado un regreso a clases presenciales en enero.La UNAM detalló que las actividades académico-administrativas se realizará con aforos reducidos y privilegiando horarios escalonados.Asimismo, se establece la obligatoriedad del uso de cubrebocas en cualquier espacio cerrado de la universidad.En caso de actividades docentes, tanto prácticas como teóricas, de investigación y de difusión de la cultura, se realizarán con aforos reducidos y con aval previo de consejeros técnicos e internos y por el Consejo de Difusión Cultural."De acuerdo con las condiciones de la evolución de la pandemia, y previo al inicio del próximo ciclo semestral, la institución dará a conocer oportunamente cualquier modificación a las disposiciones universitarias ya publicadas", se lee en el comunicado.En contraste, la Secretaría de Educación Pública se dijo lista para retomar las actividades presenciales, medida que fue rechazada por los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.En la víspera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en favor del regreso a aulas y aseguró que no hay razón para alarmarse, pues se tienen los controles sanitarios suficientes para evitar brotes en escuelas.Además, consideró que es necesario el regreso al modelo tradicional, ya que "la escuela es el segundo hogar" y algunas escuelas "ya se pasaron" con el modelo híbrido."Vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron, muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Respetuosamente, porque nada sustituye a las clases presenciales; además, no todos tienen oportunidad de contar con internet; además, la escuela es el segundo hogar, es cosa de preguntarle a los niños", declaró López Obrador.

