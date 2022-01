Un Perú sin playas y otras medidas cuestionables para enfrentar la pandemia en 2022

https://mundo.sputniknews.com/20220105/un-peru-sin-playas-y-otras-medidas-cuestionables-para-enfrentar-la-pandemia-en-2022-1120041492.html

Por lo pronto, los peruanos ya se quedaron sin playas a lo largo de toda su costa desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero porque, según aseguró el Ministerio de Salud (Minsa) en su norma, las posibilidades de contagio eran altas por las fiestas de fin de año. Sin embargo, algunas inconsistencias dejaron disconformes y con dudas a varios ciudadanos.Y es que el Minsa, junto con el cierre de playas, también decretó la prohibición de consumir licor en zonas cercanas al mar, lagos, lagunas y ríos. Sin embargo, a los bares y restaurantes se les permitió seguir funcionando, con aforos levemente reducidos y con una casi nula fiscalización.Carlos Jiménez tiene 36 años y vive en Lima. En conversación con la Agencia Sputnik manifestó su desconcierto sobre esta medida. "No se entiende. Se supone que si tomo en un bar, que es un sitio cerrado, no me voy a contagiar, pero sí lo haré si tomo en una playa abierta. Supongo que si la policía me ve tomando cerveza solo en una playa me va a ordenar que me meta a un bar con otras personas porque allí estaré más seguro. No se entiende", dice.Llegó la olaLa llegada de una tercera ola ya fue anunciada por el Minsa el 4 de enero, aunque los niveles diarios de mortalidad siguen siendo bajos, con una media de 12 a 15 personas fallecidas, de las cuales más de 90 por ciento no están vacunadas, según cifras oficiales.Con el anuncio de la tercera ola, sumado al precedente de que el Gobierno ve en las playas un foco infeccioso a pesar de las evidencias científicas de que en lugares abiertos las probabilidades de contagio disminuyen, otra vez existe un fastidio colectivo por otro posible verano sin una de las actividades de esparcimiento favoritas, además de gratuitas, para los peruanos de la costa.Con las discutibles medidas del Gobierno respecto a las playas y el verano, se suman otras que sectores de la ciudadanía objetan. Una de ellas es la vigencia del toque de queda con horarios de 2:00 a 4:00 (7:00 a 9:00 GMT) de lunes a domingo, es decir sólo dos horas al día.A pesar de que es evidente para cualquier ciudadano que viva en las principales ciudades del país que el toque de queda es pobremente cumplido y fiscalizado, lo que se cuestiona, más allá de lo que dicta la realidad, es la efectividad de esta norma, incluso si se cumpliera como debería.Este es otro añoEl lunes, el entrenador de la selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, fue interrogado por la prensa por una fiesta de Año Nuevo que organizó el delantero Paolo Guerrero con sus familiares y amigos en Lima, y que fue criticada por los riesgos de contagio.Recién en noviembre de 2021 Perú dejó sin efecto el uso de pediluvios con desinfectante para entrar a lugares públicos, así como la toma de temperatura corporal, ambas medidas que en muchos países ya se habían dejado sin efecto hace meses por su probada ineficacia.Lo que parece que esperan muchos peruanos es que, con más de 80 por ciento de su población objetivo vacunada, el Gobierno actualice la realidad de vivir en una pandemia con medidas efectivas, asumiendo que la realidad del país en 2022 es muy distinta a la sufrida en 2020.

