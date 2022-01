https://mundo.sputniknews.com/20220105/porque-los-jugos-de-frutas-no-son-tan-buenos-como-crees-1120033134.html

Por qué los jugos de frutas no son tan buenos como crees

Aunque puede parecer una diferencia insignificante, los efectos que tiene comer una naranja, exprimir una naranja y tomar su jugo, o comprar una botella de jugo de naranja, tiene efectos totalmente diferentes en nuestra salud. La clave está en cómo nuestro organismo absorbe la glucosa, la fructosa o el jarabe de maíz que estos alimentos o bebidas pueden contener.

En verano con las altas temperaturas solemos comer más frutas o hacer jugos y licuados. Cuando no podemos comprar una fruta, tomamos un jugo embotellado, por ejemplo, con la esperanza de suplantar la ingesta recomendada. Pero hay una diferencia entre el azúcar de la fruta y el de las bebidas o alimentos procesados que muchos desconocemos.Por ello, los nutricionistas recomiendan siempre ingerir directamente una fruta en vez de convertirla en jugo. Los efectos en nuestro organismo no son los mismos. Para entender mejor la diferencia, consultamos a la licenciada en nutrición argentina Julieta Pomerantz.Por lo tanto, el consumo de la fruta entera permite absorber entre otras cosas la fibra y tener una sensación mayor de saciedad.La nutricionista también explicó que "la glucosa es nuestra fuente principal de obtención de energía y no la fructosa" que "va directamente al hígado y su exceso puede generar una patología más a nivel local, un hígado graso, una insulinoresistencia, exceso de peso y a largo plazo puede también causar la aparición de patologías tales como la diabetes".Por este motivo se aconseja siempre "elegir todo lo más natural posible", partiendo por tomar agua o agua saborizada casera agregando rodajas de limón, naranja, melón, pepino u otra fruta que tengan a mano.En el caso de comprar un producto ya procesado o embotellado, Promerantz recomienda "siempre leer la información nutricional del producto y así podemos saber si tiene fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa que es otra forma que tiene la industria de procesar la fructosa, concentrarla, para generar el sabor dulce", y en qué niveles contiene cada ingrediente.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

