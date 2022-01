https://mundo.sputniknews.com/20220105/por-fin-sony-lanza-su-casco-de-realidad-virtual-para-playstation-5--fotos-video-1120032490.html

¡Por fin! Sony lanza su casco de realidad virtual para PlayStation 5 | Fotos, video

¡Por fin! Sony lanza su casco de realidad virtual para PlayStation 5 | Fotos, video

La empresa multinacional japonesa Sony ha presentado el esperado casco de realidad virtual de nueva generación para PlayStation 5 y el mando Sense de... 05.01.2022, Sputnik Mundo

El desarrollo del casco fue anunciado en febrero de 2021, pero con la advertencia de que no saldría a la venta hasta 2022. Después de casi un año de espera, Sony ha revelado las principales características de este casco y su aspecto.El fabricante destaca la respuesta a la vibración de los auriculares. Por ejemplo, los usuarios podrán sentir cómo aumenta el ritmo cardíaco del personaje en los momentos de tensión, cómo vuelan los objetos cerca de sus cabezas o cómo el coche del personaje se precipita a gran velocidad. Además, es compatible con la tecnología de sonido envolvente 3D AudioTech de Tempest.Además, Sony promete una resolución 4K HDR y un ángulo de visión de 110°. Las pantallas OLED tienen una resolución de 2.000 x 2.040 píxeles cada una y admiten frecuencias de 90 y 120 Hz.El dispositivo supervisa los movimientos del usuario y del controlador mediante cámaras integradas sin necesidad de una cámara externa. El sistema de detección de movimiento incluye un giroscopio y un acelerómetro, ambos de tres ejes. Además, cuenta con un sensor de proximidad, cuatro cámaras para el seguimiento de los auriculares y el mando, y cámaras de infrarrojos para el seguimiento del movimiento ocular, ofreciendo al usuario un juego más intuitivo: incluso una mirada rápida en una dirección puede afectar a las acciones de un personaje en el juego.Estas características fueron exhibidas en el primer juego para el casco Horizon Call of the Mountain de Guerrilla y Firesprite.La instalación de la PS VR2 también es más fácil, ya que cuenta con un único cable USB Tipo-C que debe conectarse directamente a la PS5.Junto con el casco también se presentó el mando Sense de PlayStation VR2.Aunque las principales características de esta novedad ya quedaron al descubierto, por el momento se desconoce la fecha exacta de disponibilidad y el precio.

