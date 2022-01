https://mundo.sputniknews.com/20220105/papa-francisco-critica-a-las-parejas-que-tienen-mascotas-pero-no-hijos-nos-quita-humanidad-1120029551.html

Papa Francisco critica a las parejas que tienen mascotas pero no hijos: "Nos quita humanidad"

Papa Francisco critica a las parejas que tienen mascotas pero no hijos: "Nos quita humanidad"

El máximo líder de la Iglesia Católica, el papa Francisco, dijo en su audiencia de este 5 de enero desde el Vaticano que el mundo haya una disminución... 05.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-05T18:27+0000

2022-01-05T18:27+0000

2022-01-05T18:27+0000

internacional

sociedad

religión

papa francisco

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1116764810_0:51:2330:1361_1920x0_80_0_0_a5199465227b5066727db1d027494f89.jpg

Durante su audiencia, el papa Francisco aseveró que el egoísmo de las parejas ha hecho que el mundo haya un "invierno demográfico" que ha llevado a que la civilización sea más vieja y sin humanidad. "Se ve que la gente no quiere tener hijos, o tienen uno y solamente uno. Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen uno y basta y no tienen más, pero tienen dos perros o dos gatos, y los perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Nos hace reír pero es la realidad", dijo el papa argentino.Asimismo, el máximo líder de la Iglesia Católica señaló que ante la decisión de las parejas de no procrear también sufren las patrias. "Como decía alguien humorísticamente: '¿y ahora quien pagará los impuestos para mi pensión si no hay más hijos?'. Se reía pero era la verdad, ¿quién se hará cargo de mí?", cuestionó el papa Francisco, quien pidió a San José la gracia de "despertar las conciencias" y pensar en tener hijos. "La maternidad y la paternidad es la plenitud de la vida de una persona", sentenció el argentino.

https://mundo.sputniknews.com/20211228/el-papa-francisco-pide-proteger-a-los-ninos-de-los-los-abusos-y-la-explotacion-1119810878.html

vaticano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, religión, papa francisco, vaticano