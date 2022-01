Los manifestantes atacan el Ayuntamiento de la ciudad kazaja de Almaty | Videos, fotos

https://mundo.sputniknews.com/20220105/los-manifestantes-atacan-el-ayuntamiento-de-la-ciudad-kazaja-de-almaty-1120015609.html

ALMATY (Sputnik) — Los participantes de la protestas en la ciudad kazaja de Almaty entraron en el edificio del Ayuntamiento, donde comenzó un incendio, en la... 05.01.2022, Sputnik Mundo

Según el representante de la agencia, la gente rompió las ventanas en el primer piso del edificio y entró en el organismo estatal por varias partes.Desde el lugar se pueden escuchas disparos y ráfagas de ametralladora, encima del inmueble se puede ver una nube de humo, desde el segundo piso del Ayuntamiento el fuego sale por las ventanas hacia la calle.Se informa además que sobre la zona donde se encuentra el Ayuntamiento se observa una nube de humo negro y se escuchan disparos.Varios cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía cerca del centro de la ciudad. Los manifestantes están armados con porras. Las fuerzas de seguridad usan equipos especiales contra los participantes de las protestas, incluidas las granadas de ruido.Las autoridades de la urbe llamaron a los habitantes a abstenerse de paseos por el centro y de la visita de lugares públicos.Horas antes la Fiscalía General kazaja instó a los ciudadanos a aceptar las medidas que se están implementando y a "cumplir con los requisitos legales de los funcionarios del Ministerio del Interior y los órganos autorizados", asía como "a prestarles la ayuda necesaria".El representante de la Fiscala, en un documento publicado en el portal oficial de la entidad, exhortó además a los habitantes del país "a no difundir información falsa, no caer en provocaciones y no interferir en el estado de emergencia".El funcionario recordó que la divulgación de información falsa de manera premeditada en situaciones de emergencia se castiga con una pena de prisión de tres a siete años. La destrucción o daño intencional de armas, municiones, medios de transporte, equipo militar cometidos en condiciones de emergencia conlleva a penas de cárcel de 10 a 12 años.La violación del régimen de emergencia y las acciones que provocan la violación del orden público en condiciones de emergencia conllevan a una detención administrativa de hasta 15 y 30 días, respectivamente.En los primeros días de 2022, los habitantes de las ciudades de Zhanaozen y Aktau, situadas en la provincia de Manguistau (zona petrolera en el oeste del país), salieron a las calles para protestar contra la duplicación de los precios del gas licuado del petróleo. El presidente Tokáev ordenó crear una comisión gubernamental para estudiar la situación en Manguistau. El 4 de enero la comisión declaró estar dispuesta a cumplir la principal demanda de los manifestantes y reducir el precio del gas.Sin embargo, las protestas no cesaron e incluso se extendieron a otras ciudades. En Almaty, la mayor ciudad de Kazajistán, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que utilizaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno.Más tarde, el presidente del país ordeno declarar en la provincia de Manguistau y en Almaty el estado de emergencia, que prevé un toque de queda de 7.00 a 23.00; la prohibición de eventos masivos; el veto de la venta de armas, municiones y bebidas alcohólicas. Se imponen los registros de personas y vehículos. El estado de emergencia regirá hasta el 19 de enero.

