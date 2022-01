https://mundo.sputniknews.com/20220105/la-primera-catedral-ortodoxa-rusa-en-sudamerica-guarda-un-magnifico-tesoro-en-su-interior-1120013077.html

La primera catedral ortodoxa rusa en Sudamérica guarda un magnífico tesoro en su interior

La primera catedral ortodoxa rusa en Sudamérica guarda un magnífico tesoro en su interior

La Catedral de la Santísima Trinidad abrió sus puertas en 1901 en Buenos Aires y es la principal sede de la Iglesia ortodoxa rusa en Argentina

Las cúpulas con forma de cebolla, típicas del estilo moscovita-bizantino, pintadas de azul radiante con estrellas doradas que coronan con cruces ortodoxas la Catedral de la Santísima Trinidad, son la imagen de referencia de la cultura rusa grabada en el inconsciente colectivo de los argentinos y de cualquiera que haya recorrido los alrededores del majestuoso Parque Lezama, en el tradicional barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires.Dentro del edificio, principal sede de la Iglesia ortodoxa rusa en el país, que fue la primera catedral que congregó a los fieles de este tradicional culto religioso catolico y apostólico en América del Sur, se esconde un tesoro de enorme relevancia cultural e histórica.Desde finales del siglo XIX, los escasos inmigrantes de religión católica apostólica ortodoxa demandaban la necesidad de contar con representación para oficiar su fe. Esto inició las primeras gestiones por parte de los enviados religiosos y protocolares —se establecieron los primeros vínculos diplomáticos entre Argentina y el Imperio ruso en 1885, pero aún no había embajada—.En enero de 2019 se cumplieron 130 años de la primera misa ortodoxa en la Argentina, realizada en 1889 en lo que era la casa del sacerdote, también en el barrio de San Telmo, previo a la construcción del templo.Una primera colecta permitió comprar el terreno donde se emplaza hoy la catedral. El padre Izrastzoff inició petitorios primero a través de cartas y luego viajó a Rusia en 1897 para tener una entrevista en la corte imperial.Los rezos fueron respondidos por el zar Alejandro III, cuya voluntad fue continuada por su hijo Nicolás II, último emperador ruso, quien gobernaba desde 1894. La familia imperial aportó la mayor parte de los fondos con dinero personal para erigir la primera iglesia ortodoxa de la región. La construcción comenzó en 1898 y fue inaugurada en 1901, con la presencia del entonces presidente argentino Julio Roca (1880-1886,1898-1904).Representatividad religiosa y culturalEl edificio, parte irremplazable y destacada del paisaje urbano porteño, fue diseñado en San Petersburgo por Mihail Preobrazensky, arquitecto del Santo Sínodo de Rusia, y construido por el arquitecto noruego-argentino Alejandro Christophersen.La mayoría de los íconos, candelabros, vestimentas, utensilios y ornamentaciones, así como el iconostasio de mayólica —cerámica esmaltada artesanal— único en el mundo, fueron traídos desde Rusia y enviados como donaciones, lo que hace a este templo una verdadera obra maestra.En un principio, el templo congregaba no solo a inmigrantes de Rusia, sino también de Serbia, Bulgaria, Montenegro, Grecia, Siria y Dalmacia —región de Croacia—. Años más tarde los otros grupos étnicos adquirieron sus propias parroquias y en la sede de Parque Lezama permanecieron los descendientes rusos, ucranianos y rumanos que profesan la misma fe.Se calcula que la Catedral de la Santísima Trinidad congrega hoy a entre 2.000 y 3.000 fieles. Los oficios se ofrecían anteriormente en ruso, español, griego y árabe, pero hoy se limitan solo a los primeros dos idiomas.Esta es la principal iglesia de este credo en el país aunque ya no la única, pues tanto en la ciudad como en el conurbano bonaerense y la provincia de Misiones (noreste) existe una importante red de parroquias. La obra espiritual está centrada en los miembros de la comunidad y que cuentan con colegios, escuelas parroquiales y de formación de scouts.La Iglesia ofrece atención caritativa a los más necesitados, sin importar el culto, a través de un comedor comunitario para personas en situación de calle y donaciones de alimentos, vestimentas y medicamentos que se llevan a comunidades en el noreste argentino."Tenemos en forma regular los sábados los matutinos y vísperas, que se llaman en conjunto vigilia pernocturna, y el domingo por la mañana la liturgia. Tenemos otro calendario, así que el próximo viernes 7 de enero es para nosotros Navidad [según el calendario juliano]. Nos reuniremos en el salón parroquial, compartiremos el ágape, una costumbre muy antigua, y con niños cantaremos villancicos en nuestra casa de misericordia, que es un geriátrico en el barrio de Olivos [en la zona norte del conurbano] para compartir la celebración", contó el arcipreste.

