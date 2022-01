La maratónica elección de María Elisa Quinteros como presidenta del órgano constituyente chileno

https://mundo.sputniknews.com/20220105/la-maratonica-eleccion-de-maria-elisa-quinteros-como-presidenta-del-organo-constituyente-chileno-1120038382.html

María Luisa Quinteros fue elegida este 5 de enero como presidenta de la Convención Constituyente chilena, órgano que se encuentra redactando la nueva... 05.01.2022, Sputnik Mundo

A las 15:30 horas de este miércoles 5 se realizó la novena votación para la presidencia de la Mesa Directiva. La constituyente María Elisa Quinteros, de Movimientos Sociales, logró los 78 votos necesarios para alcanzar la presidencia. Quinteros obtuvo el apoyo de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales, Partido Comunista, Frente Regionalista Verde, Coordinadora Plurinacional y Popular, Escaños Reversados e Independientes. Sin embargo, esta historia comenzó 30 horas atrás.La última plenaria de Elisa Loncon como presidenta de la ConvenciónLa sesión plenaria para elegir a una nueva presidencia y vicepresidencia del órgano constituyente fue convocada a las 9:30 horas del martes 4 de enero. En ella la Mesa Directiva saliente, encabezada por la presidenta, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, dio su cuenta pública al plenario.Luego de los discursos de despedida de las vicepresidencias adjuntas, Loncon comenzó sus palabras haciendo un repaso de la historia del país. "Hace seis meses comenzó una extraña historia para los 200 años de Chile, una extraña historia que hoy es verosímil, que hoy es muy real, una historia que de tanto habitarla política y amorosamente ya no es extraña, por el contrario, es factible, llana, realizable: la heterogeneidad de nuestro país puede conversar, dialogar y convivir democráticamente", señaló de entrada la presidenta.Otro punto que destacó Loncon fue su propio liderazgo, hasta hace poco, "inverosímil que una mujer mapuche puede gobernar una institución que marca los destinos del país. Este es un hecho cultural y político sin precedentes en la historia de nuestra comunidad política, habla de un país paritario y plurinacional que ya da sus primeras luces", dijo.Finalmente, Elisa Loncon agradeció a todos los actores que se han involucrado en todo el proceso de la Convención Constitucional.20 horas de sesión y ocho votacionesLa votación comenzó a las 11:00 horas del martes 4 de enero. Para lograr la presidencia del órgano, se necesitaban 78 votos que ninguna candidatura obtuvo en las primeras ocho votaciones. Tanto en la primera como en la segunda elección, quien lideró los comicios fue la socialista Ramona Reyes, gracias a los respaldos del Frente Amplio, Independientes No Neutrales y el Colectivo Socialista.Sin embargo, tras un receso los tres bloques quitaron el apoyo a Reyes por acusaciones de fraude al fisco cuando era alcaldesa de la comuna de Paillaco (2008-2021), sur de Chile, y que se viralizaron en redes sociales.Tras un largo receso durante la tarde del 4 de enero, se realizaron otras seis votaciones para elegir a la nueva presidencia de la Convención Constitucional. En todas ellas la convencional Cristina Dorador, de Movimientos Sociales Constituyentes, lideró las preferencias e incluso estuvo a seis votos de lograr los 78 necesarios para ganar la elección.Tras la octava votación, y al no generar el consenso necesario para lograr la presidencia del órgano, la convencional Cristina Dorador decidió bajar su candidatura a las 2:15 de la madrugada. Dos horas después, y al no alcanzar ningún acuerdo, la Mesa Directiva decidió suspender la sesión plenaria hasta las 15:00 horas del miércoles 5 de enero.El convencional Nicolás Núñez, del Frente Regionalista Verde Social, explicó a Sputnik que la extensa votación se debió a que la democracia funciona de esta manera. "La democracia que nos han acostumbrado a entender en los últimos tiempos, como, por ejemplo, esas votaciones donde una llega y vota rápido como en el Parlamento es porque eso estaba cocinado de antes, es decir, había acuerdos políticos previos entre cuatro paredes", aseguró.¿Quién es María Elisa Quinteros, la nueva presidenta de la Convención?María Elisa Quinteros Cáceres tiene 39 años y es odontóloga de la Universidad de Talca. Se postuló a la convención en la lista Asamblea Popular por la Dignidad del Maule. Durante ocho años trabajó en el Departamento de Salud de Hualañé —ciudad costera del centro del país—, donde presidió la Asociación de Funcionarios.Quinteros realizó un magíster y doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile. Trabajó como investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. También integra la Fundación Afluentes, Red Ambiental del Maule.El convencional Manuel Woldarsky, integrante de la Coordinadora Plurinacional y Popular, señaló a Sputnik que la elección de María Elisa Quinteros "la vemos como una señal de esperanza. Creemos que la plurinacionalidad y participación popular de independientes no es algo que se viene a transar, sino que es un imperativo que el Estado de Chile debe tener presente en el trabajo que desarrolla la Convención Constitucional, nos vemos con mucha satisfacción trabajando con ella, puesto que vemos que es una mujer cercana, una académica, una mujer que viene desde la Región del Maule y por lo tanto representa al territorio".La elección de Quinteros se produjo en la primera votación donde su nombre apareció como alternativa. Durante la madrugada del 5 de enero, los colectivos Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales, Escaños Reservados y la Coordinadora Plurinacional y Popular decidieron llevar a Quinteros en conjunto a la presidencia, puesto que generaba un consenso más amplio que el nombre de Cristina Dorador.Asimismo, aclaró que "represento el sentir de mucha gente que muchas veces es un N.N. que aparece de repente y ocupa estos cargos, pero con el afán de contribuir a la construcción de una sociedad más pluralista".Finalmente, sobre su nuevo rol, reconoció que espera "conducir con sabiduría, con entendimiento, con fortaleza".

