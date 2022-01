Gobierno de Nicaragua forma comisión interinstitucional para detener femicidios

https://mundo.sputniknews.com/20220105/gobierno-de-nicaragua-forma-comision-interinstitucional-para-detener-femicidios-1120014605.html

El lunes, la vicemandataria demandó con urgencia a la Policía Nacional una estrategia preventiva que detenga los femicidios, a los cuales consideró como "una plaga" y un "atraso" cultural.Murillo llamó "peste", "pandemia" "atraso" e "irrespeto" el asesinato de mujeres por razones de género, que se cobró la primera víctima del año en el barrio Santa Rosa de Bluefields, en la costa Caribe Sur con el femicidio de Martha Alicia Robinson, quien fue asesinada a golpes por su expareja Bernardo Malecio Ruíz el 1 de enero."Vamos a trabajar esta estrategia preventiva, protectora, desde los valores que conocemos, que tenemos en nuestra Nicaragua bendita", detalló.La funcionaria recordó que la reciente aprobación de la cadena perpetua se realizó para castigar con severidad los crímenes atroces que se cometen contra las mujeres en Nicaragua.El 12 de septiembre de 2020, Rosario Soza Centeno violó y asesinó a dos hermanitas de 10 y 12 años en el municipio de Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), hecho que estremeció al país y llevó al Gobierno del presidente Daniel Ortega a solicitar a la Asamblea Nacional la aprobación de la cadena perpetua para los autores de "crímenes de odio".Asimismo, Murillo llamó a no descuidar un minuto "los signos" de la violencia."(Debemos) Trabajar cada vez más para tomar conciencia de los signos, las señales que debemos saber leer, entender y sobre todo anotar, para protegernos, para tomar las medidas las mujeres; evitar más crímenes contra mujeres, crímenes contra las familias, crímenes de odio, crímenes que no tienen perdón de Dios", advirtió.La vicemandataria no detalló el número de mujeres asesinadas en los últimos años ni el número de niñas y niños huérfanos, no obstante dijo que son "números bajos" en relación a otros países.El asesinato de mujeres por razones de género cobró la vida de aproximadamente 70 nicaragüenses en 2021 de acuerdo a la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

