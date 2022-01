https://mundo.sputniknews.com/20220105/el-gas-la-gota-que-derramo-el-vaso-en-kazajistan-en-que-quedaran-los-precios-y-la-escasez-1120019414.html

El gas, la gota que derramó el vaso en Kazajistán: ¿en qué quedarán los precios y la escasez?

Las protestas comenzaron en el oeste de Kazajistán por la subida del precio del gas licuado del petróleo. Los manifestantes exigen reducir el precio a 50 tenge... 05.01.2022, Sputnik Mundo

Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades de Kazajistán y las autoridades decidieron decretar el estado de emergencia primero en Almaty y luego a otras regiones. El presidente de Kazajistán, Kasim-Zhomart Tokáev, aceptó la dimisión del Gobierno ya que el Gabinete de Ministros era en parte responsable de la situación.Además, las autoridades anunciaron reducciones de precios de gas hasta 50 tenge por litro en las regiones Manguistau y Aktobe. El mandatario también ordenó controlar durante seis meses los precios del gas licuado y la gasolina.Sputnik habló con dos economistas para saber si a Kazajistán le espera una escasez de gas licuado y cuánto tiempo podrá el Gobierno mantener los precios bajos. Según Serguéi Smirnov, las protestas podrían haberse evitado si las autoridades kazajas no hubieran retrasado las reparaciones de la planta de procesamiento de gas de Zhanaozen, que funciona desde 1973.El economista subrayó que la producción de gas en una planta de este tipo es más cara, lo que al final llegaba a afectar al precio para el consumidor."En Kazajstán, cuando suben los precios del combustible, les gusta decir que tenemos el gas más barato, la gasolina más barata, etc. Pero se olvidan de comparar los salarios", concluyó Smirnov.¿Habrá escasez de gas?Tras su compromiso, el Gobierno debe mantener los precios de la gasolina a 50 tenge por litro en la región de Manguistau y en Aktobe. Según Smirnov para lograr este objetivo puede haber dos opciones: o bien las gasolineras locales no tendrán gasolina, lo que provocará una escasez, o el presupuesto estatal pagará dinero extra a las gasolineras para que los kazajos puedan obtener gasolina barata.El Gobierno mantendrá los precios del gas durante un tiempo más para tranquilizar a la población, "pero las autoridades no podrán hacerlo durante mucho tiempo. No hay tanto dinero en el presupuesto. Además, nuestro gas barato puede filtrarse a los países vecinos", señaló Smirnov.Por otro lado, el economista Arman Baiganov cree que ninguna gasolinera operará con pérdidas, vendiendo el gas a 50 tenge por litro sin subvención.

