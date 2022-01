https://mundo.sputniknews.com/20220105/el-embajador-etiope-en-rusia-invita-a-turistas-rusos-a-visitar-etiopia-1120018105.html

El embajador etíope en Rusia invita a turistas rusos a visitar Etiopía

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Etiopía en Rusia, Alemayehu Tegen, en una entrevista con Sputnik invitó a turistas rusos a visitar ese país africano... 05.01.2022, Sputnik Mundo

"Me gustaría decirles a turistas rusos: no pierdan la oportunidad de venir a Etiopía, sobre todo ahora, porque, como se dice, un amigo en la necesidad es un amigo de verdad", dijo Tegen, al agregar que aunque hay "un problema de seguridad" en el norte de Etiopía, esas regiones ya se encuentran bajo el control el Ejército nacional.Según el embajador, actualmente no se trata de una crisis real, sino de la propaganda occidental contra Etiopía, que puede afectar la actividad turística.Desde noviembre de 2020, el norte de Etiopía es el epicentro del conflicto en ese país.Las autoridades acusaron al FLPT, que dominó la vida política de Etiopía durante casi tres décadas, de atacar una base militar, y lanzaron una operación en la provincia de Tigray con el apoyo de Eritrea, el país vecino.En marzo las autoridades etíopes anunciaron que Eritrea retiraba sus tropas de Tigray. En junio, los rebeldes de Tigray tomaron el centro administrativo de la región, la ciudad de Mekale, y el Gobierno etíope anunció un alto el fuego unilateral.Sin embargo, los rebeldes dijeron más tarde que habían lanzado una nueva ofensiva y que habían tomado el control de gran parte del sur de Tigray; las autoridades locales de la vecina región de Afar informaron de enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas progubernamentales.A inicios de noviembre medios occidentales informaron que nueve movimientos rebeldes de Etiopía formaron una nueva alianza que se plantea el objetivo de sustituir a las autoridades actuales y formar un organismo de transición.La alianza quedó formada por importantes fuerzas antigubernamentales, incluye el FLPT y el Frente de Liberación de Oromo, a los que Adís Abeba califica como grupos terroristas. El acuerdo sobre la formación de la alianza se firmó en Washington.El Parlamento de Etiopía proclamó en noviembre el estado de emergencia en todo el territorio nacional con el fin de proteger a la población contra los rebeldes, que regiría durante medio año.

