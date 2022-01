https://mundo.sputniknews.com/20220105/corrupcion-en-peru-fiscalia-abrio-investigaciones-al-presidente-castillo-1120032894.html

Corrupción en Perú: Fiscalía abrió investigaciones al presidente Castillo

Se indaga al mandatario por presuntos delitos de corrupción y de interferencia en ascensos en las Fuerzas Armadas. En otro orden, abordamos el comienzo en Guatemala del juicio por violación y otros delitos cometidos contra mujeres de la etnia Achí en el marco del conflicto armado (1960-1996). Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El Ministerio Público abrió investigaciones preliminares contra el mandatario que aún no cumplió seis meses en el cargo.Sin embargo, la Fiscalía destacó que estas no podrán comenzar hasta que concluya su mandato, ante la responsabilidad de Castillo como jefe de Estado. "La Constitución crea esta inmunidad hasta que termine su periodo", recordó el abogado del mandatario.Un caso es sobre presuntos delitos de corrupción, vinculados a la adjudicación en favor de un consorcio de una obra vial en la selva peruana por 58 millones de dólares. Otro apunta a la licitación otorgada por el Gobierno para que una empresa le venda biodiesel por un valor de 74 millones de dólares.Manco puntualizó que se debe "tomar en cuenta que la actual investigación queda suspendida hasta el fin del mandato, que puede ser en 2026, o puede implicar que después de una vacancia sea depuesto y ahí inicie la investigación".Sobre este punto está el antecedente de octubre de 2020, cuando la Fiscalía abrió un expediente contra el por entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presunta corrupción. Esto derivó posteriormente en una denuncia constitucional, una vez que el mandatario fue destituido por el Congreso.La acusación en estas causas agrega que Castillo actuó en sociedad con la asesora empresarial Karelim López. Manco señaló que la acusación se apoya únicamente en las conversaciones del mandatario con López."Estos casos [de presunta corrupción] no deberían afectar la gestión del presidente. Para eso el mandatario tiene al Procurador y a sus abogados, quienes deberán ver cómo defenderlo, en caso de que fuera por ejemplo a juicio oral", consideró el experto peruano.En tanto, el fiscal Ramiro González afirmó que Castillo no dio "explicaciones válidas" ante la denuncia por presunta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas.Los excomandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron destituidos por el propio Castillo tras negarse a ascender a militares allegados al presidente.En esta causa es investigado el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía incautó 20.000 dólares de su oficina. El proceso apunta a que este funcionario habría presionado a los militares para que cumplieran con la petición.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— el comienzo en Guatemala del juicio por violación y otros delitos cometidos contra 36 mujeres de la etnia Achí entre 1981 y 1985, en el marco del conflicto armado (1960-1996). Y además, la situación de los incendios forestales que golpean a Argentina.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

