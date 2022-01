https://mundo.sputniknews.com/20220105/argentina-autoriza-uso-de-cuatro-test-de-autoevaluacion-de-covid-19-1120038944.html

Argentina autoriza uso de cuatro test de autoevaluación de COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT) aprobó el uso de cuatro test de... 05.01.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno afirmó que el resultado de la prueba debe ser reportado dentro de las 24 horas de realizado el test.Señaló que los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.La decisión se tomó en base a la documentación presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud.A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva."En este sentido, es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos", agregó.El Gobierno sostuvo que se debe tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja, el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

