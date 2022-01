https://mundo.sputniknews.com/20220105/amlo-acusa-al-tec-de-monterrey-de-despedir-empleados-en-diciembre-para-no-pagar-prestaciones-1120023338.html

AMLO acusa a universidad privada de despedir empleados para no pagar prestaciones

AMLO acusa a universidad privada de despedir empleados para no pagar prestaciones

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey encabezó la lista de empresas que despidieron a sus trabajadores en diciembre para evitar el pago... 05.01.2022, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa matutina del 5 de enero, López Obrador se refirió a las prácticas corruptas que se instauraron en el periodo neoliberal para evitar el pago de prestaciones a trabajadores."Me estaba enterando en la mañana de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro es un despido informal, no real, sólo para no pagarle sus prestaciones, y luego los vuelven a contratar en enero", acusó el mandatario mexicano.Lo anterior, al responder a una periodista sobre los recursos que Francisco de la Torre, cónsul de México en Dallas, habría entregado a una fundación de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, y cómo esto era una práctica que se ordenaba "desde arriba".Sobre los empleos, López Obrador reconoció que, a pesar de las leyes que han aprobado para evitar malas prácticas laborales —entre ellas el outsourcing—, este diciembre también reportaron prácticas como la señalada en el Tec de Monterrey.De acuerdo con los datos presentados por el presidente mexicano, México llegó a diciembre con 20,933 millones de empleos, pero cerró el año con 20, 620 millones, es decir, un déficit de 300.000 plazas.Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que ya están hablando con las empresas que llevan este sistema para que paguen las prestaciones correspondientes y confío en que las autoridades del Tec tomarán cartas en el asunto."Estoy seguro que los del patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto para que sus maestros, sus trabajadores, no sean despedidos y luego recontratados", sostuvo.

