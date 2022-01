https://mundo.sputniknews.com/20220104/rusia-no-ve-a-africa-como-un-escenario-de-su-confrontacion-con-otros-paises-1119984676.html

Rusia no ve a África como un escenario de su confrontación con otros países

Rusia no ve a África como un escenario de su confrontación con otros países

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no considera que África es un escenario de su confrontación con otros países y está abierta a la cooperación internacional en el... 04.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-04T08:49+0000

2022-01-04T08:49+0000

2022-01-04T08:49+0000

internacional

rusia

áfrica

malí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107766/00/1077660042_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e1018efce96179a843c4b5b782a77abe.jpg

Rusia, según el diplomático, entiende que "muchos tienen sus propios intereses económicos y políticos, que no siempre coinciden con los intereses de los demás"."Pero creemos que una competencia saludable puede incluso beneficiar a la causa, lo principal es que sea saludable y civilizada. Nuestro enfoque de principios es centrarse en la cooperación, no en la confrontación. Al mismo tiempo, creemos que en África sigue siendo más importante la opinión de los propios africanos sobre con quién cooperar y cómo", agregó Tkachenko.Según el representante de la Cancillería rusa, resultan poco constructivas las críticas de Francia a la posible cooperación de las autoridades de Malí con una empresa privada de seguridad rusa, pues se trata de una reacción a lo que aún no existe allí.El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anteriormente advirtió que las acusaciones contra Rusia sobre el envío de mercenarios a Mali no tienen fundamento, y Moscú ya explicó a sus colegas franceses el tipo de cooperación que se está llevando a cabo con Mali en el campo militar.En una entrevista con Sputnik, el ministro de Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, también aseguró que la campaña antirrusa en los medios sobre el trabajo en Malí de empresas privadas de seguridad de Rusia tiene como objetivo poner fin a la cooperación entre los dos países.Moscú negó repetidamente las acusaciones sobre la presencia militar de Rusia en varios países africanos, en particular, el Kremlin declaró que en Malí no hay representantes de las fuerzas armadas rusas. El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, advirtió que Rusia mantiene contactos, en particular, a través de los militares, con muchos países, incluidos los Estados del continente africano.Por otra parte, Rusia ha declarado repetidamente que las autoridades del país no tienen nada que ver con el trabajo de las compañías de seguridad privadas.

https://mundo.sputniknews.com/20211119/africa-refleja-el-declive-internacional-de-eeuu-1118422764.html

malí

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, áfrica, malí